OMS avertizeaza: Riscam sa revenim la izolare, daca relaxam prematur restrictiile

Riscul exista "mai ales daca tarile nu reusesc sa gestioneze cu mare atentie tranzitia si nu fac acest lucru printr-o abordare in etape", estimeaza Tedros, dupa ce a anuntat in cadrul unui briefing ca numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in lume a depasit 3,5 milioane si cel al deceselor 250.000.OMS insista ca in etapa de relaxare a restrictiilor sa se asigure indeplinirea mai multor conditii, in principal ca numarul noilor cazuri de infectare sa fie sub control, ca sistemul sanitar sa poata face fata tranzitiei, sa fie minimizat riscul de relansare a epidemiei, sa se fi luat masuri preventive in scoli si la locurile de munca si opinia publica sa fie bine informata asupra masurilor adoptate.Organizatia cu sediul la Geneva mai cere ca inaintea unei asemenea relaxari sa se garanteze o gestionare adecvata a posibilelor noi cazuri de COVID-19 importate.Directorul general al OMS a insistat ca nu pot fi excluse viitoare valuri epidemice de COVID-19, dar in fata acestei posibilitati "nu trebuie sa raspandim panica", ci "sa ne pregatim, pentru ca acum avem oportunitatea sa asezam sistemele sanitare pe baze solide"."Daca am invatat ceva din aceasta criza este ca investind acum (in sanatate) vom putea sa salvam vieti mai tarziu", a concluzionat Tedros Ghebreyesus, adaugand ca "istoria ne va judeca in functie de cum raspundem pandemiei si de masurile pe care le luam".