OMS: Doar purtarea mastilor nu reprezinta "solutia miracol" contra pandemiei

"Nu exista solutie miracol. Doar purtarea mastilor nu poate opri pandemia de COVID-19", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, luni, in cursul unei conferinte de presa online, de la Geneva.In afara de faptul ca trebuie folosite doar de profesionistii din sanatate in contextul penuriei, ea poate fi "justificata" la nivelul populatiei daca alte masuri precum spalatul pe maini si distantarea fizica sunt limitate de lipsa de apa sau de densitatea mare demografica, a adaugat Ghebreyesus, potrivit AFP.De la aparitia in decembrie in China, pandemia a cauzat mai mult de 74.000 de morti in lume, dintre care 50.000 in Europa.1,34 milioane de cazuri au fost raportate in total pe planeta.