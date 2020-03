OMS: Europa devine epicentrul pandemiei de coronavirus

Ziare.

com

"Europa este in prezent epicentrul pandemiei de Covid-19", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, in cadrul unei conferinte de presa la Geneva, cerand tarilor sa "depisteze, sa izoleze, sa testeze si sa trateze fiecare caz".Seful OMS a subliniat ca numarul zilnic de noi cazuri identificate in Europa este mai mare decat cele raportate de China la apogeul epidemiei sale.Numarul de decese la nivel global din cauza Covid-19 a depasit 5.000, in timp ce numarul total de cazuri de imbolnaviri este in prezent de peste 132.000, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, noteaza dpa.Totodata, seful OMS a declarat ca orice tara care se uita la experienta altor state cu un numar mare de imbolnaviri si se gandeste ca ei nu i se poate intampla face o mare greseala, relateaza Reuters.Tedros Adhanom Ghebreyesus a afirmat ca fondurile stranse vor fi folosite pentru a coordona raspunsul la pandemia de coronavirus, pentru a se cumpara masti, manusi si halate pentru personalul medical si pentru a se achizitiona kituri de diagnostic, subliniind ca banii vor fi de asemenea investiti in cercetare si dezvoltare.