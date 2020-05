OMS ii solicita Chinei sa o invite sa participe la ancheta privind originile coronavirusului

LIVE

"OMS ar dori sa lucreze cu parteneri internationali si, la invitatia guvernului chinez, sa participe la ancheta asupra originii animale", a indicat, pentur AFP, purtatorul de cuvant al organizatiei, Tarik Jasarevic, scrie AFP.(OMS, care pana in prezent a laudat Beijingul pentru gestionarea crizei, a explicat vineri ca "in prezent sunt in curs sau prevazute mai multe studii care vizeaza o mai buna intelegere a originii epidemiei in China".Dar "OMS nu participa in prezent la aceste studii in China", a subliniat purtatorul de cuvant.La sfarsitul lui ianuarie, o delegatie a OMS condusa de directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus a mers la Beijing pentru a se intalni cu presedintele Xi Jinping si cu cercetatori. Cu cateva zile inainte, pe 20 si 21 ianuarie, expertii biroului OMS din China au putut efectua o scurta vizita in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei.Aparuta in China in decembrie, epidemia a contaminat de atunci mai mult de 3,2 milioane de persoane in lume si a cauzat moartea a 230.000 de persoane in ciuda masurilor de izolare impuse pentru mai mult de jumatate din umanitate.Daca un numar mare de tari sau de lideri au sprijinit OMS, unele au inceput sa aiba indoieli sau sa critice organizatia. Statele Unite, care au suspendat finantarea catre organizatie, o acuza ca a intarziat sa avertizeze asupra pericolului acestui virus.Donald Trump a declarat joi ca se gandeste la noi taxe contra Beijingului dupa ce, potrivit presedintelui, a devenit sigur ca noul coronavirus a provenit dintr-un laborator din Wuhan si nu dintr-o piata locala de animale.Potrivit OMS, anchetele in curs in China se fac in special pe bolnavi "ale caror simptome au inceput sa se manifeste la Wuhan si in imprejurimi la sfarsitul lui 2019, pe probe culese din jurul pietelor si din fermele regionale unde au fost identificate primele cazuri umane si (...) pe specii de animale salbatice si domestice vandute in aceste piete".Rezultatele acestor studii sunt "esentiale pentru a preveni orice noua raspandire a virusului care cauzeaza COVID-19 de la animal la oameni", a explicat purtatorul de cuvant al OMS.Agentia specializata a ONU transmite faptul ca ea continua sa colaboreze cu experti in sanatate animala si umana, cu tari si alti parteneri cu scopul "de a identifica lacunele si prioritatile in materie de cercetare pentru a lupta contra COVID-19, inclusiv pentru a identifica eventuala sursa a virusului din China".