OMS: Inchiderea scolilor si a frontierelor incetineste pandemia, dar nu o stopeaza

"Masurile draconice nu vor permite probabil sa opreasca, ci mai degraba sa incetineasca" propagarea virusului, a declarat Hans Kluge, marti, intr-un interviu acordat AFP."Virusul este aici, el trebuie controlat in cadrul societatii", a adaugat el, estimand ca fiecare guvern european trebuie sa gaseasca masuri "echilibrate si durabile" pe plan social si economic pentru a-si proteja populatia.Regiunea trebuie sa fie gata, sa detecteze, sa protejeze, sa trateze si sa reduca transmisia, a spus Kluge, dar a subliniat ca "este fara sens ca oamenii sa se plimbe pe strada cu masti".Intre altele, "copiii nu au fost motoare ale epidemiei", a mentionat responsabilul OMS, recunoscand totodata ca pentru a asigura distantarea sociala, incurajata de OMS, decizia de inchidere a scolilor poate fi "inteleasa".In tarile in care sistemele de sanatate sunt saturate, depistarea contaminarilor poate viza in primul rand grupurile vulnerabile.Epidemia de Covid-19, maladia provocata de noul coronavirus, a facut deja peste 7.000 de morti in lume.