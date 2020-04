OMS: La fel ca si China, multe tari vor trebui sa-si revizuiasca bilantul deceselor si cazurilor de COVID-19

Ziare.

Numaratoarea macabra a cazurilor si mortilor provocati de noul coronavirus este ingreunata de mai multi factori, inclusiv afectarea lucratorilor din domeniul sanatatii a caror prioritate este ingrijirea pacientilor, izolarea bolnavilor care mor acasa si de proceduri birocratice foarte greoaie."Este un lucru dificil de facut in timpul unei crize, identificarea tuturor cazurilor si identificarea tuturor mortilor", a dezvaluit Maria Van Kerkhove, responsabila OMS cu gestionarea pandemiei, intr-o conferinta de presa virtuala organizata vineri la Geneva."Ne putem astepta ca multe tari sa se afle intr-o situatie similara, in care vor trebui sa-si revizuiasca registrele si sa se intrebe: au fost identificati toti?", a adaugat ea.China a raportat inca 1.290 de morti la Wuhan, epicentrul pandemiei, victime care au murit acasa, potrivit autoritatilor locale, ridicand numarul total al deceselor din cea mai populata tara din lume la 4.632.Potrivit Mariei van Kerkhove, China a revizuit mai multe baze de date pentru a ajunge la acest nou bilant, dupa ce a primit cu intarziere rapoarte de la pompele funerare, spitalele suprasolicitate, spitale de campanie, laboratoare, centre de detentie, clinici si camine de batrani.Vineri, presedintele Donald Trump a acuzat Beijingul ca subestimeaza bilantul uman din China."China tocmai a anuntat o dublare a numarului de morti provocati de Inamicul Invizibil. Este mult mai mare decat cel al Statelor Unite!", a scris pe Twitter locatarul Casei Albe, a carui tara numara peste 33.000 de morti.De asemenea suspectata ca a intarziat sa alerteze asupra aparitiei epidemiei si apoi i-a minimalizat amploarea, China s-a aparat vineri de orice disimulare."Nu a existat niciodata nicio disimulare si nu vom permite niciodata nicio disimulare", a asigurat Zhao Lijian, un purtator de cuvant al Ministerului de Externe chinez.De la aparitia sa la sfarsitul anului 2019 la Wuhan, o metropola din centrul tarii, coronavirusul a infectat peste 2 milioane de persoane in intreaga lume, conducand la restrictii si masuri de izolare fara precedent a cel putin 4,5 miliarde de persoane.