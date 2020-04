OMS: Noul coronavirus nu a fost manipulat sau produs intr-un laborator

Ziare.

com

"Toate probele disponbile sugereaza ca virusul are o origine animala si ca el nu este rezultatul unei construiri sau unei manipulari in laborator sau altundeva", a declarat intr-o conferinta de presa o purtatoare de cuvant a OMS, citata de Reuters."Probabil ca virusul este de origine animala", a subliniat ea.Felul in care virusul a traversat bariera intre specii pana la om nu este inca clar, insa exista "cu siguranta" o gazda intermediara animal, a subliniat ea.Presa americana a dezvaluit saptamana trecuta ca Laboratorul P4 al Institutului de Virusologie din Wuhan - care a fost infiintat in urma unui acord incheiat in 2014 de Franta cu China in vederea prevenirii si luptei impotriva bolilor infectioase - ar putea sa fie originea noului coronavirus, aparut in decembrie in acest oras din centrul Chinei si care se afla la originea pandemiei covid-19 in peste 200 de tari din lume.Presedintele Statelor Unite Donald Trump a anuntat sambata ca administratia sa efectueaza o ancheta in vederea stabilirii originii virusului si felul in care s-a raspandit, amenintand China cu consecinte in cazul in care se adevereste ca este "responsabila din punct de vedere stiintific" de pandemia covid-19.O sursa de la Palatul Elysee declara vineri pentru Reuters ca Franta nu dispune de niciun "element factual" care sa permita "coroborarea" existentei unei legaturi intre originea coronavirusului si activitatea Laboratorului P4 de la Wuhan.