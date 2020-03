OMS: Pandemia accelereaza. SUA ar putea deveni noul epicentru

LIVE

Intrebata daca Statele Unite ar putea deveni noul epicentru al pandemiei, o purtatoare de cuvant a OMS, Margaret Harris, a raspuns ca "asistam la o accelerare foarte puternica a numarului cazurilor in Statelor Unite. Cred, deci, ca au potentialul", informeaza News.ro, citand Reuters.Bilantul victimelor pandemiei la nivel mondial ar urma "sa creasca considerabil", pe masura semnnalarii unor noi cazuri, a apreciat Margaret Harris.De asemenea, OMS sustine ca pandemia "accelereaza". Luni seara, potrivit Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, la nivel mondial erau peste 372.000 de cazuri de COVID-19. Potrivit OMS, 85% dintre noile contaminari inregistrate in ultima zi se concentreaza in Europa si Statele Unite.A fost nevoie de 67 de zile de la primul caz raportat de COVID-19 pentru a ajunge la 100.000 de cazuri, 11 zile pentru a doua 100.000 si doar patru zile pentru a treia 100.000, arata Mediafax.Insa directorul general OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus spune ca inca este posibil sa "schimbam traiectoria". El a cerut tarilor sa adopte testari riguroase si strategii de urmarire a contactelor."Ceea ce conteaza cel mai mult este ceea ce facem. Nu poti castiga o partida de fotbal aparandu-te. De asemenea, trebuie sa ataci", a spus el, intr-o conferinta de presa comuna, cu presedintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a lansa o campanie de "a da cu piciorul in coronavirus" alaturi de fotbalisti.Tedros a spus ca solicitarea ca oamenii sa ramana acasa si alte masuri de distantare fizica au fost un mod important de incetinire a raspandirii virusului, dar le-a descris ca fiind "masuri defensive care nu ne vor ajuta sa castigam"."Pentru a castiga, trebuie sa atacam virusul cu tactici agresive si tintite - testarea fiecarui caz suspect, izolarea si ingrijirea fiecarui caz confirmat si urmarirea si carantinarea fiecarui contact strans", a adaugat acesta.