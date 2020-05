OMS: Piata din Wuhan a jucat un rol in epidemia COVID-19, dar ce rol?

Ziare.

"Piata a jucat un rol, este clar. Dar ce rol?", a declarat un expert OMS in securitatea sanitara a alimentelor, dr. Peter Ben Embarek, citat de Reuters."Nu stim daca era sursa sau un factor de amplificare sau daca a fost doar o coincidenta ca anumite cazuri au fost depistate inauntrul si in jurul pietei", a elaborat el.Este totodata posibil ca o persoana deja infectata de catre un animal sa fi contribuit la raspandirea virusului ducandu-se in acea zona, a mai declarat expertul ONU intr-o conferinta de presa la Geneva.O mare majoritate a oamenilor de stiinta si certcetatorilor e de acord ca noul coronavirus este de origine animala si ca a aparut in piata in aer liber din Wuhan - inchisa intre timp - in care se vindeau carne proaspata si animale vii."Gazda intermediara" care a facilitat trasmiterea SARS-Cov-2 la om nu a fost inca identificata.Aceasta ipoteza este insa pusa la indoiala de catre Statele Unite, care suspecteaza Laboratorul P4 din cadrul Institutului de Virusologie din Wuhan ca se afla la originea pandemiei COVID-19, aparuta in acest oras din centrul Chinei si care a cuprins intreaga lume.