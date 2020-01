OMS reanalizeaza daca declara stare de urgenta din cauza coronavirusului. Bilantul mortilor a crescut la 170

Ziare.

Cel putin 170 de persoane au murit si peste 7,700 de cazuri au fost confirmate in China, coronavirusul raspandindu-se in intreaga lume, conform BBC, care precizeaza, in urma aparitiei unui caz de imbolnavire inclusiv in Tibet, ca virusul s-a raspandit in intreaga China.De asemenea, in alte 16 state au aparut cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus."In ultimele cateva zile, raspandirea virusului, in special in unele tari, mai ales transmiterea de la om la om, ne ingrijoreaza. Cu toate ca numarul cazurilor din afara Chinei este inca relativ mic, are potentialul sa devina o epidemie mult mai extinsa", a declarat seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferinta de presa la Geneva, nominalizand Germania, Vietnam si Japonia.Situatia se mentine "sumbra si complexa", a declarat presedintele chinez Xi Jinping, care a promis marti ca virusul va fi infrant.Presedintele american Donlad Trump a spus ca a vorbit cu Xi si ca administratia sa lucreaza indeaproape cu China pentru a tine sub control epidemia.Unele companii aeriene importante si-au suspendat cursele catre China , iar un economist reputat a anticipat un impact major asupra cresterii economice.O comisie a OMS formata din 16 experti independenti a refuzat de doua ori , saptamana trecuta, sa declare stare de urgenta internationala, dar va reevalua situatia joi.In multe orase chineze, strazile sunt in mare parte pustii . Atractiile turistice sunt inchise, iar cafenelele Starbucks cer oamenilor sa poarte masti si sa isi verifice temperatura."Am fost foarte ingrijorat ca am fost blocat aici", a declarat Takeo Aoyama, care a sosit la Tokyo cu un avion charter cu 206 japonezi la bord evacuati din Wuhan, unele guverne incepand sa isi repatrieze cetatenii.Statele Unite au scos din Wuhan circa 210 americani, care vor fi consultati de mai multe ori dupa sosirea in California.Franta a anuntat ca un prim zbor cu francezi la bord urma sa plece miercuri noaptea, iar Marea Britanie va evacua joi 200 de britanici cu un avion charter. Canada organizeaza evacuari la randul ei.Virusul are un impact puternic asupra economiei chineze, a doua ca marime din lume. Companiile isi reduc deplasarile catre China, iar turistii isi anuleaza calatoriile. Unele companii aeriene isi anuleaza cursele, de la British Airways si Lufthansa la operatorul national al Tanzaniei, care si-a amanat zborurile inaugurale.Un economist guvernamental a spus ca aceasta criza ar putea reduce cresterea economiei chineze din primul trimestru cu un punct procentual, la 5%.Indicele Hang Seng al bursei din Hong Kong a scazut cu 2,5%, la cel mai redus nivel din ultimele sapte luni, in prima sedinta de tranzactionare dupa vacanta de Anul Nou chinezesc.