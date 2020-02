OMS spune ca epidemiile cu noul coronavirus sunt ingrijoratoare, dar nu e cazul unei pandemii globale

Ziare.

"Deocamdata nu este vorba despre o raspandire necontrolata a coronavirsului la nivel global si nu ne confruntam cu imbolnaviri severe si decese pe scara larga in randul populatiei.Ceea ce observam sunt cateva epidemii, in diferite parti ale lumii", a subliniat el intr-o conferinta de presa, citat de DPA.Desi OMS se declara ingrijorata de raspandirea virusului in tari precum Coreea de Sud, Iran sau Italia, Tedros sustine ca numarul de infectii din China a intrat in declin de la inceputul lunii februarie, fapt care demonstreaza ca acest virus poate fi stopat.