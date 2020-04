OMS spune ca, pentru moment, nu este posibil sa fie stabilita sursa precisa a COVID-19

LIVE

In acest stadiu, nicio concluzie nu poate fi trasa, a afirmat Takeshi Kasai, directorul regional al OMS pentru Pacificul de vest, transmite Reuters.Cu toate acestea, dovezile disponibile sugereaza o origine animala a noului coronavirus, a spus Kasai in cadrul unei conferinte de presa online.Presedintele american, Donald Trump, a declarat saptamana trecuta ca administratia sa incearca sa stabileasca daca noul coronavirus ar putea sa provina dintr-un laborator din Wuhan, centrul Chinei, considerat ca fiind locul de unde a pornit pandemia de COVID-19.Totodata, OMS a asigurat luni ca "nu a ascuns nimic" Statelor Unite ale Americii cu privire la maladia COVID-19, care a facut aproape 170.000 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit AFP."Din prima zi, nimic nu a fost ascuns de SUA", a declarat luni intr-o conferinta de presa virtuala directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a insistat in repetate randuri ca "OMS nu are niciun secret" in privinta noului coronavirus."Am lansat alerta din prima zi", sustine el.La randul sau, directorul pentru programe de urgenta al OMS, Michael Ryan, a indicat ca inca de la 1 ianuarie aproximativ 15 reprezentanti ai Centrului american pentru controlul si prevenirea Bolilor (CDC) au fost detasati la sediul OMS din Geneva ca parte a "raspunsului la COVID-19".Statele Unite si-au suspendat la inceputul saptamanii trecute finantarea pentru OMS, acuzata ca ar fi prea apropiata de China si ca a gestionat necorespunzator pandemia.Presiunea a crescut la 16 aprilie in SUA cand republicanii din Congres i-au cerut presedintelui Donald Trump sa conditioneze reluarea finantarii catre OMS de demisia lui Tedros Adhanom Ghebreyesus de la conducerea Organizatiei, pe care il acuza ca a "esuat" in a raspunde prompt la criza generata de noul coronavirus.La Geneva, seful OMS si-a aparat ferm pozitia, lasand sa se inteleaga ca "faptul ca personal al CDC este aici, le ofera un avantaj". "OMS nu are niciun secret. Pentru ca este periculos daca pastrezi informatii secrete sau confidentiale. OMS nu are niciun secret", a insistat Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de AFP.El si-a reiterat apelul la "unitate nationala" si "solidaritate globala", asigurand ca "nu trebuie sa ne fie frica" de pandemia de COVID-19."Fara unitate nationala si solidaritate globala, va pot asigura: ceea ce este mai rau ne asteapta. Deci, sa prevenim aceasta tragedie", a spus Tedros, asigurand ca "politica este susceptibila sa alimenteze pandemia".Washingtonul sustine ca propriile masuri in fata crizei, in special inchiderea progresiva a frontierei SUA, s-au confruntat cu o "puternica rezistenta" din partea OMS, care a "continuat sa-i laude pe liderii chinezi pentru 'disponibilitatea lor de a impartasi informatii'".De asemenea, guvernul american acuza OMS ca a neglijat informatii-cheie cu privire la posibila transmitere a coronavirusului de la om la om, transmise de Taiwan la sfarsitul lunii decembrie 2019, conform AFP.Citeste si Epidemia noului coronavirus ar fi inceput de la jumatatea lui septembrie 2019 si nu la Wuhan - studiu