Omul de afaceri Stefan Mandachi isi pune gratuit hotelul la dispozitia salvatorilor de vieti care au nevoie de carantina

Stefan Mandachi scrie pe Facebook ca ofera gatuit cazare in hotelul sau de patru stele de la marginea municipiului Suceava pentru cadrele medicale care interactioneaza cu pacienti suspecti de coronavirus, fara sa beneficieze in schimb de vreo subventie din partea statului."Ofer gratuit hotelul pentru medici/ asistenti medicali/ voluntari in spitale, care au interactionat cu bolnavi/suspecti de Coronavirus de la Spitalul Judetean si a oricaror alte spitale orasenesti sau satesti dimprejur. Sunt multi eroi din spitale care stiu ca sunt deja contaminati si nu vor sa-si infecteze familiile, dar n-au unde sa doarma", afirma omul de afaceri sucevean.Totodata, Stefan Mandachi anunta ca ofera camere gratuit si pentru politisti, jandarmi si alte cadre militare care interactioneaza cu cetateni contaminati cu coronavirus care nu respecta legea, adica "fug din spitale, patruleaza linistiti pe strazi, nu respecta regimul de carantina"."Nu putem sa chemam personalul nostru, ca sa nu se infecteze, dar cadrele medicale sau militare vor intra pe proprie raspundere in hotel si vor primi cartelele pe care noi le predam la spital si politie. Noi asiguram doar paza. In schimb vom oferi cate o masa gratuita de la un restaurant de-al meu in care mai avem dreptul sa facem catering", spune omul de afaceri Stefan Mandachi.De asemenea, el anunta ca pune la dispozitie gratuit toate saloanele de evenimente corporate sau salile de nunti tuturor antreprenorilor care vor sa confectioneze masti de protectie sau cusaturi/textile pe care sa le livreze gratuit spitalelor."Practic se pot pune mai multe sute de masini de cusut in incinta acestor spatii", spune Stefan Mandachi.Cu putin timp inainte sa se suspende activitatea restaurantelor si food-court-urilor, Mandachi - care detine lantul Spartan - s-a fotografiat mancand de la restaurante concurente, in semn de solidaritate in aceasta perioada grea pentru intreaga bransa.