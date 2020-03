ONU avertizeaza: Miliarde de oameni nu au acces la apa si nu se pot spala pe maini. Cum se vor apara de coronavirus?

LIVE

Ziare.

com

Desi se stie ca igiena mainilor este o arma-cheie impotriva COVID-19, trei miliarde de oameni din intreaga lume nu au acces adecvat la apa sau sapun pentru spalarea mainilor, conform datelor furnizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), agentie a ONU, si de Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF).De asemenea, Programul alimentar mondial al ONU (PAM) a evidentiat ca peste 860 de milioane de copii si tineri nu mai merg in prezent la cursuri din cauza pandemiei. Din acest motiv, aproximativ 300 de milioane de copii din clase primare sunt privati de mesele scolare de care ei depind, a declarat o purtatoare de cuvant a PAM, Elisabeth Byrs, intr-o conferinta de presa la Geneva.Sunt afectati in special copiii din Africa, unde scoala le asigura adesea singura lor masa pe zi, scrie AFP.Guvernele unor tari bogate, cum sunt Statele Unite, Canada, Regatul Unit sau Franta, au pus in aplicare mecanisme speciale pentru a se asigura ca cei mai saraci elevi beneficiaza de hrana.Dar situatia este cu atat mai precara pentru copiii care traiesc in tari afectate de saracie extrema, conflict armat si ale caror sisteme de sanatate sunt slabe sau aproape inexistente.In aceste tari, unde mesele scolare reprezinta aproximativ 10% din veniturile multor familii, PAM organizeaza alternative, care includ livrari de alimente la domiciliu, bani sau tichete de masa.