Operatiune militara aviatica, pentru transferul unor bolnavi de coronavirus din Franta in Germania

Primii doi bolnavi au fost deja trimisi de la Metz cu un elicopter Caiman, a anuntat FranceInfo. Estul Frantei, unde se afla orasul, este cel mai afectat de epidemie.Presedintele Emmanuel Macron anuntase de miercuri o operatiune militara in sprijinul spitalelor si al serviciilor publice.In Franta s-au inregistrat doar in spitale aproape 33.000 infectii cu coronavirus si aproape 2000 de morti din cauza coronavirusului.Aeronave, ambarcatiuni si un tren nou echipat pentru terapie intensiva au mutat pacienti din zonele cele mai greu incercate in spitale cu capacitate mai mare.Franta a mai trimis in strainatate pacienti cu coronavirus si inaintea celor aeropurtati sambata. Duminica trecuta, presedintele regiunii extinse de est, Jean Rottner, a multumit Elvetiei, Luxemburgului si landurilor germane Renania-Palatinat, Saar si Baden-Wuerttemberg pentru primirea mai multor bolnavi.Germania urmeaza sa aduca duminica cu un avion militar A310A MedEvac si sase pacienti in stare grava din nordul Italiei, de la Bergamo, la Koln, de unde vor fi trimisi in diferite spitale.