Opt romani blocati la bordul navei Grand Princess, aflata in carantina, au revenit in tara cu un zbor pus la dispozitie de SUA

"La data de 12 martie 2020, in urma unei ample operatiuni la care au participat mai multe state europene si ca urmare a demersurilor intreprinse de Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul Ambasadei Romaniei la Washington si al Consulatului General al Romaniei la Los Angeles, 8 cetateni romani aflati la bordul navei de croaziera Grand Princess, aflata in carantina in largul coastei californiene, au revenit in tara cu un zbor pus la dispozitie de autoritatile americane, in coordonarea Delegatiei Uniunii Europene la Washington. La sosirea in tara, cei 8 cetateni romani au fost plasati in carantina intr-o locatie dedicata din Bucuresti", se arata intr-un comunicat de presa remis de MAE.De asemenea, MAE precizeaza ca 14 cetateni romani si-au exprimat dorinta de a ramane in continuare la bordul navei Grand Princess.Consulatul General al Romaniei la Los Angeles mentine legatura cu cetatenii romani care au ramas la bordul navei, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara in limita competentelor legale.La bordul navei se aflau in carantina 3.533 de pasageri si membri ai echipajului, la debutul epidemiei.