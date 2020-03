Oraselul din Italia care a avut primul deces de coronavirus nu a mai raportat nicio infectare dupa un experiment

Ziare.

Studiul stiintific, realizat de Universitatea din Padova cu ajutorul Regiunii Veneto si al Crucii Rosii, a constat in testarea tuturor celor 3.300 de locuitori ai orasului, inclusiv a persoanelor asimptomatice. Scopul studiului a fost sa afle istoricul natural al virusului, dinamica transmisiei si categoriile de risc.Cercetatorii au explicat ca au testat locuitorii de doua ori si ca studiul a dus la descoperirea rolului decisiv al persoanelor asimptomatice in raspandirea epidemiei de coronavirus.Cand studiul a fost inceput, la 6 martie, in Vo erau cel putin 90 de infectati. De cateva zile nu au mai existat cazuri noi."Am reusit sa pastram focarul aici, pentru ca am identificat infectiile si le-am izolat. Asta face diferenta", a spus Andrea Crisanti (profesor de microbiologie la Universitea din Padova) pentru Financial Times, potrivit The Guardian Cercetarea a permis identificarea a cel putin sase persoane asimptomatice, testate pozitiv cu COVID-19."Daca acesti oameni nu ar fi fost descoperiti, probabil ca ar fi infectat, fara sa stie, alti locuitori", au concluzionat cercetatorii."Procentul de persoane infectate care nu prezinta simptome este foarte mare. Izolarea asimptomaticilor este esentiala pentru a putea controla raspandirea virusului", atrage atentia Sergio Romagnani, profesor la Universitatea din Florenta.Numerosi experti insista pentru testarea in masa a populatiei, pentru a depista astfel persoanele care au coronavirus, dar sunt asimptomatice.Cu 35.713 cazuri de COVID-19 anuntate si 2.978 de morti, Italia e cea mai afectata tara din Europa de aceasta pandemie.I.G.