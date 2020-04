Orasul din Romania care interzice circulatia masinilor si motocicletelor pe 1 si 2 mai

LIVE

Ziare.

com

Decizia a fost luata in vederea prevenirii si limitarii infectiilor cu COVID-19.Nerespectarea acestei hotarari se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda contraventionala in cuantum de la 100 lei la 500 lei, a transmis primaria intr-un comunicat de presa.- autovehicule, masini, auto-utilitare care aprovizioneaza unitatile de alimentatie publica din municipiul Blaj - altele decat acelea pentru care s-a luat masura interzicerii activitatii pe perioada starii de urgenta.- autovehicule, masini, auto-utilitare care presteaza servicii de livrare pentru agentii economici de pe raza municipiului Blaj cu activitati industriale.- autovehicule, masini, auto-utilitare, motocicletele aflate in tranzit prin municipiul Blaj, cu conditia sa tranziteze orasul fara oprire programata.- autovehicule, masini, auto-utilitare, motocicletele apartinand persoanelor cu domiciliul sau resedinta in Blaj care se reintorc la Blaj de la alte destinatii situate in afara municipiului Blaj sau care se deplaseaza de la Blaj spre locul de resedinta/domiciliu situat in afara municipiului Blaj.- autovehicule, masini, auto-utilitare, motociclete apartinand persoanelor care se deplaseaza in interes de serviciu in municipiul Blaj in zilele de 1 si 2 mai 2020.- autovehicule, masini, auto-utilitare, motociclete apartinand persoanelor care se deplaseaza in municipiul Blaj datorita unor urgente medicale sau unor motive temeinic justificate (casatorie, deces etc).Pentru situatii de avarii sau situatii de urgenta, fac exceptie de la prevederile prezentei hotarari autovehiculele, masinile, auto-utilitarele si motocicletele Politiei Romane, Jandarmeriei Romane. Ministerului Apararii Nationale. Serviciului Public de Politie Locala al municipiului Blaj.A.G.