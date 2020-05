Orban anunta ca dupa 15 mai se deschid hotelurile si se poate merge la munte, dar cafeaua se bea din termos

Ziare.

com

"Comertul - il vom deschide, cu exceptia mall-urilor. E important, pentru ca oamenii pot cumpara si atunci va creste productia. Va fi un stimulent pentru reluarea productiei. Se deschid cabinetele stomatologice, saloanele, frizeriile. Nu vor fi sub restrictii dupa 15 mai (hotelurile - n.red.), ci la cafenele restaurante si baruri. Din evaluarea de risc epidemiolgoic, restaurantele sunt considerante printre cele mai mari riscuri epidemiologice, va mai trece un timp pana sa se dea drumul la ele, cel putin in spatii inchise", a declarat premierul luni seara.Ludovic Orban a confirmat ca vor fi permise deplasarile montane, dar a precizat ca, in lipsa restaurantelor, turistii isi vor bea cafeau "din termos", totul cu respectarea celorlalte masuri in vigoare privind distantarea sociala."Deplasarea in afara localitatii va fi permisa pentru mai multe motive, pe care le consideram intemeiate - serviciu, la rude, deplasari la activitatile agricole;Va exista o anumita relaxare in circulatia in afara localitatilor.. Recunosc ca zona de restaurant, bar, cafenea e o zona unde se socializeaza, dar punem pe prim plan sanatatea", a mai spus Orban.Aici puteti urmari toate declaratiile premierului de luni seara.O petitie prin care se cere permiterea practicarii turismului montan din data de 15 mai a strans aproape 10.000 de semnaturi in primele 24 de ore dupa lansare.V.D.