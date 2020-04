Orban anunta ca Romania a crescut capacitatea de testare si va continua cat va fi necesar

Ziare.

Orban a spus ca are propria evaluare asupra strategiei de actiune pe care a adoptat-o Guvernul si a facut o comparatie a cazurilor de coronavirus cu alte tari."Nu-mi place sa vorbesc, am propria autoevaluare, dar puteti compara cu alte tari. Primul caz a fost in Romania in 26 februarie. In aceeasi zi, in Spania erau 2 persoane, in Franta erau 12, Italia avea peste 150. Putem analiza care este numarul de cazuri acum. In Romania avem 2.738, in timp ce Spania are zeci de mii de cazuri, in Franta zeci de mii de cazuri, iar la bilantul deceselor putem constata ca in Romania este mult mai mic", a spus Orban.El a adaugat ca "asta s-a intamplat in Romania, in care au venit din tari cu un numar de cazuri mare, peste 250.000 de romani".Premierul a spus ca este falsa teoria ca in tara noastra nu se testeaza multe persoane: "Este o teorie falsa., sunt alti parametri, nu depindem numai de capacitatea de diagnosticare.Am plecat de la cateva sute de teste pe zi si am urcat la peste 2.500 de teste pe zi. Pana la finalul saptamanii avem obiectivul saLegat de numarul de centre de testare, noi a trebuit sa achizitionam PCR-uri. Noi, pentru a putea creste capacitatea de testare am mobilizat toate entitatile.E vorba si de cate persoane trebuie testate, am redus timpul intre momentul recoltarii si timpul de diagnosticare, cresterea capacitatii de testare nu se desfasoara peste noapte.Crestem capacacitatea de diagnosticare in fiecare zi si va creste pana la necesar, fie 5.000 sau 6.000 de teste pe zi", a spus Orban.