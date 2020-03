Orban anunta camere in spitale din care nu iese virusul, medicii cer echipamente de protectie

Ziare.

"Trebuie sa-l felicitam pe domnul ministru Ciuca pentru viteza remarcabila cu care s-a miscat, atat in producerea de izolete, cat si in producerea cu camere de presiune negativa, care vor fi foarte utile in spital. Am inteles ca testele sunt aproape de final si ca se poate intra in productie. Camerele cu presiune negativa sunt niste incinte cu presiune negativa, in care, in interiorul saloanelor de spital, pot fi izolate persoane care sunt infectate cu COVID (...) Niste camere cu presiune negativa din care nu iese practic aerul si nu exista niciun pericol de imprastiere a virusului", a precizat premierul in debutul sedintei de guvern.La randul sau, ministrul Economiei, Virgil Popescu , a declarat ca a discutat cu un producator roman de echipamente despre utilizarea sterilizarii prin nebulizare in cadrul unui proiect pilot."Nebulizare cu ultraviolete in spatiu inchis, neintruziva. (...) Am avut o discutie foarte interesanta. Sunt niste echipamente care sterilizeaza cu ultraviolete, in interior, aerul si suprafetele si deja gandim un sistem, sa cautam un centru pilot, un spital, in asa fel incat zona bolnavilor tratati de COVID sa poata fi amenajata, sa nu mai existe probleme de infectare a celorlalti din jur", a precizat el.Intre timp, aproape 300 de cadre medicale au fost confirmate cu coronavirus si multe altele sunt in izolare, astfel ca medicii cer sa le fie asigurat echipamentul de protectie in primul rand.