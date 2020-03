Orban anunta noi masuri pentru combaterea pandemiei si sprijinirea firmelor afectate

20 de aparate de testare pentru coronavirus

"Am constituit un grup de lucru care sa analizeze impactul economic si sa pregateasca masuri care sa sustina toate domeniile economice. Este clar ca in transporturi, rutier, de marfa, in domeniul ospitalitatii - cafenele, restaurante, ca si in alte domenii, impactul este foarte mare si Guvenrul este pregatit, printr-o consultare ampla cu patronate si indicate,si a angajatilor care risca sa aiba de suferit", a declarat Ludovic Orban.O alta masura care ar putea fi aplicata este, pentru a evita specuala. Premierul a oferit exemplele mastilor, manusilor, biocidelor, dezinfectantilor si altor echipamente de protectie sanitare.Pe langa procedurile de achizitie rapida a celor necesare, premierul a vorbit si despre intarirea Directiilor de Sanatate Publica, a Ministerului Internelor, a capacitatii spitalelor de a furniza servicii de sanatate.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca vor fi achizitionate, in zilele urmatoare, aparate de testare a COVID-19. Este vorba despre un numar de 20 de aparate, la care se adauga si 1.000 de kituri pentru fiecare."Va exista o forma finala a decretului care va cuprinde masurile care se iau. Eu am prezentat cateva masuri, cum sunt cele din domeniul economic, de sustinere a angajatilor de la aceste companii. (...) Obiectivul nostru este de crestere a capacitatii de diagnosticare, pentru asta e nevoie de cresterea numarului de aparate pe care se realizeaza aceste teste si a numarului de persoane care au competenta sa faca aceste analize", a spus premierul Ludovic Orban.Acesta a precizat ca vor fi folosite si cateva aparate, din cele 23 pe care le are ANSVSA.Cat priveste achizitia de noi aparate, aceasta va fi facuta saptamana viitoare, fiind vorba despre 20 de aparate si 1.000 de kituri pentru analize pentru fiecare.