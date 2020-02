Orban, apel la romanii din Italia: Daca pot, sa nu se deplaseze spre tara

Ziare.

"Fac apel la romanii din zonele izolate sa evite pe cat posibil deplasarile. Daca pot, sa nu se deplaseze spre tara, e un act de responsabilitate. Daca au fost intr-un loc cu minim risc de contaminare cu coronavirus, risca sa isi expuna rudele, prietenii. Sunt unii care pleaca doar de frica virusului, isi imagineaza ca daca vin in Romania se pun la adapost. Risca sa puna in pericol prietenii, rudele, toti cei cu care au fost in contact", a spus Ludovic Orban, luni seara, la Digi24.Premierul a spus ca in localitatile inchise din Italia sunt 8.000 de romani, in timp ce in toata regiunea afectata sunt peste aproape 200.000."Sunt unii care mai pleaca. Situatia, in localitatile inchise, avem pana in 8.000 de romani. In total, in arealul regiunilor avem aproximativ 200.000 de romani. Avand foarte multi romani, normal ca exista miscare. Si aici fac apel la romanii din tara sa evite deplasarile in zonele cu risc. Din fericire, pana azi, nu e niciun cetatean roman care sa fie bolnav. Asta e o veste care cred ca e foarte buna. Am solicitat cetatenilor romani sa respecte toate deciziile si recomandarile formulate de autoritatile italiene, pentru ca diminueaza riscul extinderii epidemiei", a declarat Orban.Acesta sustine ca autoritatile romane au luat masuri prin identificarea unor locuri unde suspectii sa fie tinuti in carantina, dar si prin insasprirea controalelor la intrarea in tara."Sunt identificate 4.000 de locuri de carantina institutionalizata. De asemenea, am analizat si posibilitatile de tratare si de diagnosticare. Din pacate, aici nu exista o posibilitate de diagnosticare intr-un timp foarte scurt. Se preleveaza probe din gat si se asteapta rezultatele analizelor. Se vorbeste si de metode de diagnosticare rapida, dar dau erori, nu au mare precizie.De asemenea, am decis sa asiguram o permanenta din partea DSP. Ministerul Sanatatii a dispus mutarea medicilor de la DSP-uri spre judete care sunt la granita. Nu putem forta. Nu avem baza legala sa fortam un cetatean roman care vine din Italia sa ne prezinte pasaportul sau actul de identitate romanesc, dar am insistat catre Politia de Frontiera si DSP sa afle cu precizie unde sta, in ce localitate, astfel incat sa stabilim cu precizie daca e cazul de carantina sau izolare la domiciliu", a adaugat premierul. Sapte persoane au murit in Italia din cauza virusului gripal Covid-19, iar numarul persoanelor infectate a ajuns la 229, a anuntat Serviciul de Protectie Civila, conform publicatiilor Le Repubblica si Corriere della Sera.