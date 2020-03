Orban: Cautam solutii sa sustinem de la buget plata somajului tehnic

LIVE TEXT

LIVE

Ziare.

com

Totodata, el s-a referit sumar la o serie de alte decizii pe care le va lua astazi si in perioada imediat urmatoare.Astfel, Orban a precizat ca vor fi luate masuri in ceea ce priveste asigurarea capitalului de lucru si nu doar pentru companiile afectate de pandemie, ci pentru toate companiile.- Cu privire la ordonanta militara semnata de mine si ministrul Vela : pot parea masuri severe. Am suspendat zborurile spre si dinspre Spania. Am suspendat activitatea restaurantelor si a activitatile sportive si culturale.- Am redus la maxim ocaziile in care oamenii se intalnesc dand posibilitatea raspandirii coronaviruslui- Intre orele 21.00 si 5.00 dimineata, cetatenii care vor sa tranziteze Ungaria spre Romania dinspre Europa de Vest vor putea circula in masini, in convoi- Nu vor mai exista restrictii in transporturi de marfa- Impreuna cu domnul ministru Bode am insistat sa asiguram conditii speciale de protectie pentru soferii de tiruri. Daca ei respecta conditiile de protejare, isi pot relua activitatea, fara sa mai stea 14 zile in carantina.- In ceea ce priveste impactul economic (al pandemiei -n.red.): urmarim cu mare atentie si sunt efecte negative din ce in ce mai clare. Sunt domenii aproape paralizate: transportul rutier international de persoane si toata industria HoReCa.... Si in domenii economice in care ne asteptam mai putin s-au produs tulburari.- Astazi vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor si angajatilor. Dar va trebui sa urmarim in continuare evolutiile economiilor europene si din celelalte tari cu care Romania are schimburi comerciale importante.- Deocamdata, masurile la care ne-am gandit sunt de a sustine financiar, de la buget, efortul de plata a ceea ce se numeste somaj tehnic- Vom lua masuri in ceea ce priveste asigurarea capitalului de lucru. Si nu doar pentru companiile afectate de pandemie, ci pentru toate companiile. Pentru ca trebuie sa fim atenti si la activitatile care pot continua in conditii normale. Sa asiguram capital si resurse ca sa le sustinem- Va trebuie sa injectam bani in economie si sa crestem investitiile si alocarile financiare- Va trebui sa luam masuri care sa permita dezvoltarea companiilor in domenii in care exista oportunitati de dezvoltare domnul ministrul al Economiei deja comunica cu companii care sa poata produce materiale, substante si echipamente necesare in criza actuala . E pacat sa nu folosim cererea de astazi pentru a permite unor companii romanesti sa produca- Ministerul Sanatatii si de Ministerul de Interne trebuie sa fie pregatite pentru venirea romanilor din strainatate. Numai azi au ajuns 3.500. Oricine vine din Italia sau alte zone rosii va trebui sa intre in carantina. Iar cei care vin din zonele galbene, sa intre in izolare la domiciliu- I-am cerut ministrului de Interne un ordin prin care sa reglementeze obligatiile primariilor cu privire la reglementarile legate de izolarea cetatenilor la domiciliu. De modul in care romanii vor respecta izolarea la domiciliu va depinde tinerea sub control a numarului de persoane contaminate. Trebuie facut apel si la medicii de familie.In sedinta de guvern de astazi ar urma sa se adopte - potrivit ordinii de zi comunicate anterior de Executiv - si o hotarare prin care se stabileste un mecanism de plata a cheltuielilor de carantina In plus, potrivit declaratiile de marti ale ministrului de finante, Florin Citu, a stazi va incepe adoptarea unei serii mai largi de hotarari cu impact de aproape 2% din PIB , pentru sustinerea economiei nationale.