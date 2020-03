Orban explica de ce nu e asa simplu sa inchizi scolile: Copiii nu pot fi lasati singuri si nesupravegheati!

Ziare.

Ludovic Orban a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca se impune inchiderea scolilor."Am vazut ca toata lumea se pricepe la toate masurile pe care ar trebuie sa le ia Guvernul. Aceasta masura este in analiza, nu este o masura care poate fi luata usor, pentru ca am sa va spun un lucru: o masura de inchidere a scolilor perturba procesul educational si lipseste copiii, elevii, de posibilitatea de a primi toate informatiile, cunostintele necesare si de a crea un gol in ceea ce priveste derularea serviciului educational", a afirmat premierul interimar.Orban a precizat ca trebuie vazut ce se va intampla cu acesti copii daca raman acasa, de cine vor fi supravegheati."In al doilea rand, este o masura care intr-un fel trebuie pregatita, pentru ca puneti-va intrebarea ce fac copiii care nu se mai duc la scoala? Raman acasa. Pot sa stea ei sub supraveghere? Exista in fiecare familie un bunic sau o bunica sau un membru al familiei, mama sau tata, care nu lucreaza?Copiii nu pot fi lasati fara supraveghere, pentru ca altfel daca nu ii mai ducem la scoala si ii lasam acasa fara supraveghere s-ar putea sa fie cu un grad de expunere mai mare la riscuri de contaminare decat daca se duc la scoala intr-un cadru organizat, aflat sub o supraveghere a cadrelor didactice", a explicat Orban.El a precizat ca o asemenea masura trebuie luata dupa o analiza serioasa."Astfel de masuri trebuie luate dupa o analiza extrem de serioasa atunci cand exista cu adevarat toate argumentele pentru a putea lua aceasta decizie.Avem ca punct de analiza din nou pe ordinea de zi a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta acest punct, aceasta analiza pe care o facem.Dar nu se pot lua masuri fara analize extrem de serioase. Avem 15 cazuri, dintre care cinci s-au vindecat, deocamdata nu avem suspiciuni foarte mari", a mai spus Orban.