Orban ii avertizeaza pe cei care vin in tara de Paste ca nu vor putea sarbatori: Sfatul meu sincer e sa nu vina

Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor de peste hotare sa nu vina in tara in perioada sarbatorilor de Paste decat daca au motive extrem de serioase si le-a atras atentia ca aici vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile.Potrivit premierului Ludovic Orban, aproximativ 250.000 de romani au venit in tara din diferite tari ale lumii."Nu e un nou val. este o revenire constanta in tara. Nu am datele exacte, dar din datele aproximative sunt 250.000 de romani care au revenit in tara, ceea ce insemana ca orice alta rvenire.... este asteptat ca de sarbatorile de Paste sa fie o noua revenire, dar le-am transmis si ei stiu foarte bine care sunt masurile dispuse", a declarat Orban la Digi24, joi seara.Premierul a mai atras atentia ca cei care vin din zona Rosie vor sta in carantina 14 zile, iar cei care vin din tarile din zona galbena, vor fi izolati la domiciliu unde i-ar putea infecta pe cei dragi. Premierul a facut un apel catre romani, sa nu vina in tara fara un motiv extrem de serios."In cazul in care vin dintr-o tara, daca vincare e tot o forma de carantina, de asemenea, pe o perioada deRecomandarea mea e sa vina doar dintr-un motiv foarte serios. Este posibil ca, daca intra intr-o forma de izolare,. Sfatul meu sincer e. Daca au fost expusi, vor sta 14 zile in carantina si pe de alta parte", a declarat Orban.De la de debutul pandemiei, atat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, cat si presedintele Klaus Iohannis au facut apel, in repetate randuri, la romani sa nu vina din strainatate catre casa de sarbatori.