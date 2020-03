Orban le cere romanilor aflati in tari afectate de coronavirus sa evite sa vina in tara: Vor sta in carantina, fie la spital, fie acasa

Ziare.

"Inca din momentele in care s-a vazut dimensiunea epidemiei, am rugat romanii din regiunile afectate sa evite orice deplasare care nu este necesara, pentru ca, la urma urmei, nu fac altceva decat sa-si puna in pericol membrii familiei, sa-si puna in pericol prietenii. Sigur, asta nu inseamna ca nu mai poate sa vina nimeni din Italia, dar sunt cateva zone care sunt afectate, unde exista un risc de contaminare cu COVID si acolo trebuie sa existe precautie. Nimeni nu zice sa nu vina romanii de sarbatoarea crestina a Pastelui, dar este preferabil... Asta este problema, pentru ca daca vin dintr-o localitate afectata, intra automat in carantina institutionalizata, iar daca vin din zone unde exista o contaminare ridicata, zone cu risc, vor fi in carantina sub forma de izolare la domiciliu", a declarat Ludovic Orban.In legatura cu actiunile de prevenire si combatere a coronavirusului, premierul interimar a spus ca principalul element pe care el conteaza este "responsabilitatea cetateanului"."Va fi foarte dificil in cazul in care creste numarul celor aflati in izolare la domiciliu. Sigur ca Politia, Jandarmeria, reprezentantii Directiilor de Sanatate Publica, toate autoritatile care au competente in acest domeniu sunt implicate in urmarirea modului in care se respecta izolarea la domiciliu. Pe de alta parte, va dati seama, daca creste numarul la 70-80-100 de mii, va fi extrem de dificil, pentru ca nu vom avea suficienta resursa umana, dar noi incercam sa mentinem conditiile de izolare la domiciliu, sa facem educarea cetatenilor (...), sa informam cetatenii privitor la izolarea la domiciliu si riscurile pe care le are daca o persoana care este izolata la domiciliu paraseste domiciliul si intra in contact cu oamenii", a afirmat Orban.Vineri, in Romania, au mai fost confirmate doua cazuri de infectare cu coronavirus, un barbat de 51 de ani din Olt si un barbat de 40 de ani din Hunedoara , ambii veniti din Italia.Intrebat daca dupa discutiile avute de ministrul Sanatatii cu reprezentantii Bisericii se are in vedere ca slujbele din noaptea de Inviere sa se tina cu "portile inchise" si sa fie transmise la televizor, premierul interimar a replicat: "Nu descrieti o astfel de panorama care deocamdata nu are legatura cu realitatea"."Sigur ca noi am studiat toate scenariile posibile, am stabilit masurile, procedurile pe care le avem in diferite situatii pe scenariile care pot sa apara", a completat Orban.Premierul interimar a participat vineri la evenimentul de lansare a campaniei de impadurire "O padure cat o tara", care are loc la Uliesti, judetul Dambovita.