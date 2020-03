Orban: Politia de Frontiera sa fie mai vigilenta. Am vazut inventivitatea unora dintre concetateni

Ziare.

El a precizat ca exista romani "inventivi" care incearca sa intre in tara fara sa declare ca vin din zone afectate de coronavirus. Orban s-a referit la cazul celor 21 de pasageri ai unui autocar care a intrat prin Vama Giurgiu si au incercat sa ascunda ca vin din Italia."Va trebui sa crestem vigilenta. Am vazut inventivitatea unora dintre concetatenii nostri", a spus Orban.Totodata, premierul a subliniat ca trebuie crescuta vigilenta si in ceea ce priveste transportul de masini personale."Odata cu suspendarea tuturor formelor de transport organizat va trebui sa crestem atentia si vigilenta si fata de transportul cu masini personale si microbuze cu sub 9 locuri. Va trebui sa mobilizati Politia de Frontiera si DSP-urile.Sa implementati cu eficienta formularul nou. Obiectivul nostru clar este sa aflam de unde vin oamenii, pe ce traseu si sa luam masurile care se impun. In urma deciziei Guvernului Italia, toata Italia este zona rosie, cu consecintele de rigoare. Politia de Frontiera sa creasca vigilenta pe toate punctele de intrare in tara", a declarat Orban.Primul ministru i-a mai cerut ministrului de Interne cerut si o atentie mai mare in ceea ce priveste persoanele aflate in izolare la domiciliu."Va trebui sa responsabilizati reprezentantii autoritatilor locale, pentru verificarea si inventarierea familiilor care au nevoie de aprovizionare si a celor care pot sa beneficieze de acest sprijin. Transmiteti, prin prefecti, ca avem capacitatea financiara sa asiguram resursele financiare pentru toate persoanele care sunt in izolare la domiciliu", a spus premierul. Alte trei persoane au fost depistate pozitiv cu COVID-19, bilantul total al imbolnavirilor ajungand astfel, in Romania, la 28.Potrivit comunicarii oficiale, testele au fost pozitive in cazul a trei pacienti din Timis, Caras-Severin si Hunedoara.Doar marti, 11 cazuri au fost confirmate in Romania, dintre care opt doar in Bucuresti.