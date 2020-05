Orban spune ca s-au intors in tara aproape 1,3 milioane de romani, din care doar 300.000 isi vor cauta de munca

Ziare.

"Din 23 februarie, de cand, practic, am monitorizat toate intrarile in Romania,, iar cei mai multi dintre ei au venit din tari europene, Italia, Spania, Germania, Franta, Marea Britanie, unde a existat cea mai mare raspandire a virusului. De ce v-am spus lucrul acesta?(...)Noi am carantinat si am decis izolarea la domiciliu a sute de mii de romani, iar aceste decizii, de fapt, au intarziat in prima faza si, ulterior, au redus intrarea in faza de raspandire in comunitate. Foarte putine tari au avut curajul sa faca asa ceva", a declarat Ludovic Orban, luni, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.El a mentionat ca estimarea Guvernului cu privire la numarul de persoane care vor fi in cautarea unui loc de munca este cam la "300-350.000 de cetateni romani"."De altfel, si pe o evaluare a Comisiei Europene, exista un risc de crestere a somajului pana la 6%. Tocmai din acest motiv generam aceste masuri economice, intrucat cea mai buna forma de protectie a unui roman este sa aiba un loc de munca", a adaugat Orban.