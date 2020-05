Orban: Suntem pe un plafon si vom avea o tendinta de descrestere, cu singura conditie sa nu ne relaxam

Ziare.

"Avem zile in care numarul de persoane care s-au vindecat este mai mare decat numarul persoanelor care au fost diagnosticate ca pozitiv. Deja suntem pe un plafon si vom avea o tendinta de descrestere, cu singura conditie sa nu ne relaxam, sa nu renuntam la toate rigorile de comportament", a declarat premierul.Orban a spus, luni, intr-o conferinta de presa, ca din punctul de vedere al cazurilor de infectare cu coronavirus, tara noastra se afla pe un plafon, cu o tendinta de descrestere."Pe orice masura de relaxare vom evalua impactul epidemiologic pentru ca nu ne putem permite sa revina, sa creasca numarul de infectari semnificativ, sa punem in pericol sanatatea si viata oamenilor.Va fi pacat, am trecut de o perioada grea, dupa cum arata graficul. Avem, in ultimele zile, avem zile in care numarul de persoane care s-au vindecat este mai mare decat numarul persoanelor care au fost diagnosticate ca pozitiv.Deja suntem pe un plafon si vom avea o tendinta de descrestere, cu singura conditie sa nu ne relaxam,de comportament care ne-au permis sa mentinem un nivel atat de scazut al raspandirii virusului", a mai afirmat Orban.Potrivit datelor anuntate luni la ora 13:00, alte 349 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore , totalul fiind de 13.512.