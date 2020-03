Orban: Vom primi kit-uri pentru testarea a 100.000 de persoane, obiectivul e sa testam 2.500 pe zi

LIVE

Premierul Ludovic Orban a vorbit despre faptul ca singurele teste valabile pentru depistarea coronavirusului sunt testele PCR, nu cele rapide, care au o marja de eroare mare."Problema pe care o vom avea in perioada urmatoare e cu kit-urile de testare. Vad multi care se pricep la coronavirus, ca si la fotbal. Dar epidemiologii au spus ca diagnosticarea trebuie facuta pe PCR, nu pe teste rapide, pentru ca au marja de eroare de 20%, care reprezinta un risc enorm. Inseamna ca noi am putea elibera cu certificat 20 din cei bolnavi.Pe langa kit-urile deja cumparate am fost informat de UNIFARM ca exista un contract cert si vom primi kit-uri pentru testarea a 100.000 de persoane", a spus Orban.Premierul a mai spus ca obiectivul Guvernului este sa fie testati pana la 2.500 de oameni pe zi.