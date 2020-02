Orban vrea ca medicii sa posteze informatii despre coronavirus, iar el sa vorbeasca cu Facebook si Google de fake-newsuri

Ziare.

El a mai spus ca este un virus cum au mai aparut altele de-a lungul istoriei si trebuie explicate lucrurile pentru ca lumea il priveste ca pe un pericol necunoscut, care poate sa aiba cine stie ce efecte.In plus, premierul a cerut ca echipa de comunicare strategica sa ia legatura cu Facebook si Google pentru a fi noroticate toate informatiile false despre coronavirus . De asemenea, premierul a anuntat ca se ia in calcul plafonarea pretului la materialele de protectie, pentru o perioada de 3-6 luni.Costache a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca 12 teste efectuate joi dimineata pentru coronavirus au iesit negative.Premierul a mai cerut sa lui Victor Costache sa ia legatura cu ministrul Sanatatii din Italia."Am rugamintea, in cazul in care ca nu ati facut lucrul acesta, sa luati legatura cu ministrul Sanatatii din Italia. Aici exista o anumita iritare privitor la masurile foarte severe pe care le-am luat si am rugamintea sa ii comunicati ca Romania este mult mai expusa decat alte tari in raport cu Italia din cauza numarului foarte mare de romani care lucreaza in zonele afectate", a precizat Orban.El a mai solicitat sa fie identificati medicii care au capacitatea sa demitizeze coronavirusul."Am rugamintea sa identificati toti medicii care au capacitatea de a comunica sa demitizeze acest virus sa explice pe toate canalele de comunicare posibila ce este acest virus, ce efecte produce, sa vede deja din datele statistice ca e un virus, e adevarat trebuie sa il tratam cu toata atentia, cu toata responsabilitatea, sa incercam sa prevenim, dar nu trebuie sa se produca panica, nu trebuie oamenii sa fie speriati, este un virus cum au aparut de-a lungul istoriei omenirii o multime de alte virusuri si trebuie explicate lucrurile astea pentru ca toata lumea il priveste ca pe un pericol necunoscut, care poate sa aiba cine stie ce efecte", a precizat premierul.El a explicat ca rata mortalitatii in cazul coronavirusului nu este mai mare ca in cazul altor virusi."Ori, datele demonstreaza ca rata mortalitatii nu este mai mare decat in cazul altor virusii, demonstreaza ca marea majoritate, peste 80% din imbolnaviri sunt imbolnaviri usoare. Este adevarat ca este un virus care se transmite relativ usor si aici trebuie comunicate foarte clar toate masurile pe care trebuie sa le ia cetatenii astfel incat sa diminueze la maxim riscurile de contractare a virusului", a mai transmis Orban.Primul-ministru a mai cerut sa fie luata legatura cu Facebook si Google pentru a notifica atunci cand apar stiri false."Grupul de lucru pe comunicare trebuie sa ia legatura cu Facebook, cu Google, samd astfel incat sa obtina posibilitatea de a notifica orice fake-news, pentru ca ne confruntam cu o avalansa de informatii false care sunt lansate de pe platforme de cele mai multe ori necunoscute care induc panica. Si aici trebuie imediat reactionat, notificat, astfel incat sa dispara aceste informatii false", a mai declarat Ludovic Orban.