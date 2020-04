Ordinul care prevedea ca cei infectati, dar asimptomatici pot fi tratati la domiciliu a fost modificat

LIVE

Grupul de Comunicare Strategica anunta ca Ordinul nr 622/15.04.2020 care stabileste anumite completari in instituirea masurilor de carantina pentru persoanele care vin din afara tarii, in contextul COVID-19, a fost modificat."Modificarea actului normativ consta in eliminarea articolului care prevedea ca persoanele testate pozitiv cu noul coronavirus, dar care nu au simptome (asimptomatice), pot fi plasate in carantina la domiciliu", arata sursa citata.Modificarea Ordinului va fi publicata, joi, in Monitorul Oficial.In ordinul MS, se arata ca persoanele revenite din zone rosii pot fi plasate in carantina la domiciliu, la fel si persoanele confirmate cu virusul, dar asimptomatice, daca spatiul permite izolarea acestora de celelalte persoane din locuinta.Reprezentantii Ministerului Sanatatii au explicat ca potrivit noilor modificari, in carantina la domiciliu pot fi plasate persoane din zone rosii daca sunt asimptomatice, s-au depasit toate capacitatile de cazare si pe baza unei declaratii pe propria raspundere ca au conditii de separare completa de restul membrilor familiei.De asemenea, au precizat ca in acest moment exista suficiente locuri de carantina, dar ca s-a pregatit doar cadrul legislativ pentru o eventuala depasire a capacitatii, nefiind vorba despre nicio relaxare.In acest moment in carantina se afla 22.866 persoane, iar locurile totale de carantina sunt 39.173, fiind astfel disponibile 13.254 de locuri.Capacitatea de cazare disponibila este de cel putin 7.800 de persoane.In acest calcul trebuie avut in vedere ca specificitatea unor locatii face ca intr-un spatiu alocat de cazare pot sta de exemplu 1, 2 sau 3 persoane, in functie de situatie (ex: 1 persoana / 2 persoane: sot+sotie/ 3 persoane: sot+sotie+copil), au explicat reprezentantii Grupului de Comunicare Strategica.