Ordinul de transfer a 50 de pacienti din Vrancea a fost anulat. Manager de spital: Suntem pusi in situatii foarte ciudate

Potrivit unui ordin al sefului Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei, motivat de aglomerarea spitalelor de la Adjud si Focsani cu pacienti infectati cu COVID-19, s-a dispus transferul, vineri dimineata, a 50 de pacienti cu forme usoare sau asimptomatici la spitalele din Braila si Rm Sarat. 30 de pacienti urmau sa ajunga la spitalul din Rm. Sarat si 20 de la Spitalul Judetean Focsani.La aflarea vestii ca vor fi transferati, pacientii din ambele spitale vrancene s-au revoltat, cerand sa fie lasati in judetul din care provin. Unii bolnavi au inceput sa planga si le-au cerut cadrelor medicale sa nu-i transfere in alte judete.Dupa mai multe ore de discutii, la orele pranzului, ordinul de transfer al celor 50 de pacienti a fost anulat."Dupa o analiza a situatiei, Institutia Prefectului Judetului Vrancea a decis ca pacientii sa nu mai fie transferati, catre spitalele respective fiind redirectionati viitorii pacienti care se vor incadra la categoria mentionata", a transmis Prefectura Vrancea.Numai ca anularea ordinului nu a fost comunicata in timp util si conducerii Spitalului Adjud, care a pregatit 16 pacienti, i-a imbarcat in microbuzele ISU si i-a trimis catre Spitalul din Rm. Sarat."La ora 7 mi se cerea sa pregatesc 20 de pacienti, ca la 9.40 sa fie transferati catre spitalul Braila. Intre timp, am fost sunata ca nu se mai transfera la Braila, ci la Rm. Sarat. In jurul orei 12.00, au plecat doua salvari cu 16 pacienti catre Rm. Sarat. Nu m-a anuntat nimeni de niciun ordin, ca a fost anulat. Pacientii au plecat cu lacrimi in ochi, oameni veniti la noi de 3 saptamani. S-a dat curs unui ordin, nestiind ca putem sa nu-i transferam. Suntem pusi in niste situatii foarte ciudate", a declarat managerul spitalului din Adjud, Monica Bercea.Cei 16 pacienti de la spitalul din Adjud au ajuns la spitalul din Rm. Sarat, la acest moment nu se stie insa clar daca ei vor ramane aici sau vor fi dusi din nou la Adjud.Citeste si Am depasit 14.800 de bolnavi de coronavirus. 312 cazuri noi anuntate azi