Ordonanta Militara 10: Relaxarea masurilor pentru cei de peste 65 de ani, zboruri suspendate si reguli pentru postasi

pot circula in urmatoarele intervale orare: 07:00 - 11:00 si 19:00 - 22:00

suspendarea unor zboruri catre unele tari

cu privire la lucratorii din Posta Romana

In primul rand, sunt relaxate regulile pentru persoanele de peste 65 de ani, asa cum anuntase anterior si presedintele Klaus Iohannis. Astfel, de maine, aceste persoane vor putea iesi in 2 intervale mai mari decat cele precedente: 07:00 - 11:00 si 19:00 - 22:00.Ramane valabila si cererea catre comercianti ca, in aceste intervale, sa se asigure ca aceste persoane au prioritate la cumparaturi.Vela a anuntat si ca se vor mentine pana la jumatatea lunii mai masurile prin care se suspenda zborurile cu mai multe tari: Austria, Belgia, Elvetia, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franta, Germania.In plus, ordonanta militara mai prevede masuri pentru Posta Romana, astfel incat sa fie limitat contactul postasilor cu cetatenii.- Buna seara, dragi compatrioti. Incep prezentarea OM 10 adresandu-va multumiri pentru comportamentul responsabil.- Stiu ca a fost si ne este greu, dar cu totii avem acelasi obiectiv, sa intarim protectia in fata acestui inamic care a pus intreaga planeta in fata unei mari provocari.- In aceasta nota, a normalitatii, am luat urmatoarele decizii.- O veste buna pentru persoanele care au implinit varsta de 65 de ani este ca circulatia e permisa in afara locuintei in urmatoarele situatii. Indiferent de intervalul orar, pot circula in afara locuintei pentru: deplasare in interes profesional, in situatia in care au nevoie de asistenta medicala, inclusiv tratamente oncologice planificate, pentru realizarea de activitati agricole sau se pot deplasa producatorii pentru comercializarea produselor.- Vestea care cred ca va bucura e ca am prevazut capentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza, din motive justificate precum ingrijirea, insotirea unui minor sau asistenta persoanelor varstnice, bolnave, cu dizabilitati, activitatea fizica a persoanelor, cat si pentru nevoile animalelor de companie.- Pentru verificarea motivelor deplasarilor, se aplica dispozitiile ordonantei militare 3. Se aplica cu data publicarii in MOf.- Tot in ideea de a-i ajuta pe cei care au implinit 65 de ani, operatorii economici isi vor organiza programul pentru a facilita si a asigura cu prioritate accesul persoanelor 65+ in intervalele mentionate.- O alta masura tine de. Am decis ca va trebui prelungita masura catre Spania si din Spania pentru toate aeroporturile din Romania pentru 14 zile, de maine. Am prelungit masura suspendarii spre Austria, Belgia, Elvetia, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia si Iran, pentru 13 zile, incepand din 2 mai (pana in 14 mai inclusiv).- Am prelungit suspendarea spre Italia, incepand cu 3 mai, valabila pana in 14 mai inclusiv.- Am prelungit suspendarea si cu Franta si Germania din 5 mai pana in 14 mai inclusiv.- Ramane valabila permisibilitatea pentru zborurile care efectueaza transporturi de marfa, de corespondenta, umanitar sau care asigura servicii medicale de urgenta, servicii tehnice, precum si aterizari tehnice necomerciale.- O a treia componenta in aceasta ordonanta este. Pe durata starii de urgenta trimiterile pot fi inmanate in cutiile postale. Aceasta masura intra in vigoare imediat ce va aparea in MOf.- La data publicarii isi inceteaza aplicabilitatea prevederi din OM anterioare care intra in contradictie cu prevederile de azi. Sunt mai multe, le puteti parcurge in MOf.- Sunt abilitate sa asigure prevederile Politia, Jandarmeria, Politia locala, ANPC, Ministerul Transporturilor.- Nerespectarea masurilor poate fi evident sanctionata conform prevederilor anterioare.- Va spun ca in aceasta seara toate detaliile pot fi parcurse in MOf.- Dragi prieteni, multi m-au intrebat cum va arata relaxarea de dupa 15 mai. Va fi graduala iar dupa 15 mai trebuie sa fim cu atat mai responsabili in ceea ce priveste relxarea regulilor.- Stiu ca se apropie 1 mai, dar e momentul sa ne analizam prioritatile si sa ne dam seama ce conteaza cu adevarat: sanatatea si protejarea noastra si a celor dragi.- MAI nu se va relaxa in aceasta perioada. Va multumesc!- Vela a postat pe Facebook o imagine preview pentru noua ordonanta militara.