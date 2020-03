Ordonanta Militara 3 a fost publicata in Monitorul Oficial

Ziare.

Ordonanta prevede extinderea restrictiilor de circulatie a persoanelor si intre orele 6,00 - 22,00, cu unele exceptii. Totodata, ordonanta militara mai prevede ca persoanele care au varsta de peste 65 de ani vor putea parasi locuintele doar intre orele 11 si 13, de asemenea, cu exceptii.Prezentam integral forma publicata in Monitorul Oficial:"Avand in vedere dispozitiile art. 24 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 14 din 24.03.2020, in temeiul art. 4 alin. (2) si (4) din Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1, 3 - 5 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul afacerilor interne emite urmatoarea Ordonanta militara:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;e) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice;f) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;g) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;h) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;i) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice;b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;c) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea unui minor, asistenta altor persoane varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori in cazul decesului unui membru de familie;d) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati fizice colective), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice.a) angajatii prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator;b) persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii decat cele prevazute la alin.(1), se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.(3) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.(4) Adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.(5) Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.(2) Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.(2) Evidenta persoanelor fara adapost se actualizeaza si se raporteaza saptamanal la Centrul judetean/al Municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.(2) Administratorii pietelor agroalimentare au obligatia de a organiza activitatea de vanzare astfel incat sa se pastreze o distanta sociala intre producatorii agricoli, comercianti si cumparatori. Comerciantii si producatorii agricoli aflati in pietele agroalimentare sunt obligati sa adopte masuri de protectie impotriva raspandirii COVID-19, respectiv sa poarte manusi si masti.(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.(2) Masura nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si autorizarilor tehnice necomerciale.(3) Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora Romaniei.(2) Se interzice accesul navelor maritime si fluvio-maritime in porturile situate pe Dunarea maritima, pana la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escala situat intr-o zona rosie/galbena, in urmatoarele doua zone de stationare in ancora:a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagra;b) Dunarea, mila marina 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bastroe.(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.a) preluarea in paza a unor obiective a caror protectie este asigurata in prezent de catre Jandarmeria Romana;b) personal si mijloace logistice pentru sprijinirea activitatilor de ordine publica;c) personal si mijloace logistice pentru sprijinirea activitatilor Politiei de Frontiera Romane, in punctele de trecere a frontierei de stat."(21) Suspendarea temporara a activitatii comerciale potrivit alin.(1) nu se aplica:a) vanzarii produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumparatorului;b) vanzarii produselor si serviciilor de optica medicala.'(2) Masurile prevazute la alin.(1) se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.a) Politia Romana, Jandarmeria Romana si politia locala pentru masurile prevazute la art.1 - 4;b) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordonate, directiile de sanatate publica si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masura prevazuta la art. 5;c) Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masura prevazuta la art.7;d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru masura prevazuta la art.8;e) Autoritatea Navala Romana si directiile de sanatate publica, pentru masura prevazuta la art.9.(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art.1 - 5, art. 7 - 9 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.(3) Personalul institutiilor prevazute la alin.(1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.Art 15 - (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.(2) Prevederile art. 4 si 5 din Ordonanta militara nr.2/2020 isi inceteaza aplicabilitatea.(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin 2 zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.