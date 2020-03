Ordonanta Militara: Mall-urile se inchid in 24 de ore, la fel si cabinetele stomatologice

Ziare.

Masurile se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22:00.In cazul cabinetelor de medicina dentara, prin exceptie, sunt permise interventiile stomatologice de urgenta, potrivit actului citat.", este prevederea care se aplica in cazul mall-urilor.Dupa cum se vede, fac exceptie vanzarea produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie.Prin centru comercial se intelege "structura de vanzare cu suprafata medie sau mare in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate", astfel cum este reglementat inanexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Cele doua prevederi sunt stabilite la punctele 1 si 2 ale Ordonantei Militare.Potrivit actului normativ, nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art. 1 - 7 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.