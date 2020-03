Ordonanta Militara: Unde si in ce conditii mai putem circula, ziua sau noaptea, din 22 martie, de la 22:00

In timpul zilei

In cazul deplasarile in timpul zilei, autoritatile fac "recomandari", iar in cazul deplasarilor facute noaptea situatia se complica, circulatia "este permisa" in anumite conditii, apare obligatia legitimarii si a prezentarii unei declaratii pe propria raspundere.Masurile se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22:00, ora Romaniei.In primul rand, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane.", se arata in ordonanta militara.Ordonanta stabileste ca in intervalul orar 06:00 - 22:00, "se recomanda" ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:a) Deplasarea in interes profesional, inclusiv deplasarea intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale, atunci cand activitatea profesionala este esentiala si nu poate fi amanata sau desfasurata de la distanta;b) Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;c) Deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) Deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;e) Deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.In intervalul orar 22:00 - 06:00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei "este permisa" numai pentru motivele prevazute in timpul zilei. In timpul noptii, apare obligatia legitimarii si a prezentarii unei legitimatii de serviciu, a unei adeverinte eliberata de angajator sau a unei declaratii pe propria raspundere.," se arata in ordonanta.Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.", se arata in Ordonanta Militara.Aceste prevederi sunt stabilite la punctele 3, 4 si 5 ale Ordonantei Militare.Potrivit actului normativ, nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art. 1 - 7 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.