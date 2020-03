Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza: Pandemia de coronavirus "accelereaza"

LIVE

"Mai mult de 300.000 de cazuri de COVID-19 au fost semnalate pana acum. Este sfasietor. Pandemia accelereaza", dar "noi putem sa-i schimbam traiectoria", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de AFP.Reprezentantii Organizatiei au anuntat ca de luni vor fi luate masuri si pentru persoanele aflate in detentie, prin limitarea vizitelor, prin consult medical periodic si izolare."Eforturile in lupta contra propagarii maladiei ar putea sa esueze daca neglijam masurile preventive in inchisori", a avertizat OMS Europa, care a subliniat ca detinutii sunt vulnerabili din cauza conditiilor in care traiesc.