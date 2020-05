Organizatia Mondiala a Sanatatii va lansa o aplicatie COVID-19 pentru tarile care nu dispun de propriul software

Ziare.

Bernardo Mariano, de la OMS, a declarat intr-un interviu pentru Reuters ca organizatia intentioneaza sa lanseze luna aceasta, la nivel mondial, o aplicatie de evaluare a simptomelor bolii si de detectare a persoanelor cu care bolnavii intra in contact.Orice guvern poate lansa o versiune personalizata a acestei aplicatii, a declarat Mariano, dar cea de baza va ajuta tarile "care nu au nimic".Organizatia vrea sa adauge si functia de localizare a persoanelor cu care se intra in contact si, in acest sens, a apelat la Apple si Google pentru a putea utiliza tehnologiile lor din domeniu.Chestiuni legale si privind viata privata a impiedicat OMS sa se implice pana acum, a spus Mariano. Apple si Google au promis ca vor folosi un sistem descentralizat care va asigura protectia datelor personale, dar inca exista ingrijorari legate de faptul ca anumite companii vor folosi aceste informatii pentru a obtine ulterior profituri.Chiar si o versiune de baza a aplicatiei de evaluare si detectare a simptomelor s-ar putea dovedi vitala. O aplicatie OMS disponibila la nivel global ar oferi mai multe informatii despre coronavirus si ar determina mai multe persoane sa solicite sa fie testate.Pe de alta parte, localizarea persoanelor cu care se intra in contact poate fi la fel de cruciala dupa relaxarea masurilor de sigurata, pentru ca ar detecta cu o mai mare acuratete raspandirea virusului si ar ajuta la limitarea eventualelor restrictionari de circulatie ulterioare.