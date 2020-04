Pacaleala liberala de 1 aprilie

Ziare.

com

Adica o pacaleala, la fel cum PSD a gandit proiectul eliminarii pensiilor speciale, minat de neconstitutionalitati nu numai prin continut, ci si prin modul in care a fost adoptat.Ce propun cei doi liberali? Ca pensiile speciale sa fie impozitate in trepte: 10% pentru veniturile din pensii de serviciu sau indemnizatii pentru limita de varsta cuprinse intre 2.001 lei si 4.000 de lei; 60% pentru veniturile din pensii de serviciu sau indemnizatii pentru limita de varsta cuprinse intre 4.001 lei si 7.000 de lei; 95% veniturile din pensii de serviciu sau indemnizatii pentru limita de varsta de peste 7.001 de lei.Ce urmeaza sa fie impozitat, de fapt? Doar partea de pensie speciala sau intreaga pensie care depaseste sumele mai sus amintite?Pentru ca trebuie stiut ca singurele pensii integral speciale sunt ale militarilor. Magistratii, spre exemplu, primesc practic doua tipuri de pensii: cea contributiva, in baza contributiilor lunare pe care le platesc ca orice salariat, si pensia de serviciu care acopera diferenta de la pensia contributiva pana la nivelul de 85% din ultimul venit brut dinainte de pensionare, asa cum a stabilit reforma liberalului Stoica in 1997.Aici s-ar fi impus o corectie esentiala inca de cand contributiile au fost mutate de la angajator la angajat, pentru ca majorarea astfel a salariului brut al magistratilor a facut ca 85% din brut, din care nu se mai scad contributiile la pensie si la sanatate pe care pensionarul nu le mai plateste, sa fie cu mult mai mare decat ultimul salariu net incasat inainte de magistrat. Chiar magistratii au cerut aceasta corectura care, insa, nu a fost facuta.Textul nu e foarte precis, iar motivatia amendamentelor spune asa: "Potrivit datelor comunicate de Casa Nationala de Pensii Publice pentru luna februarie a anului 2020, beneficiarii pensiilor de serviciu ar trebui sa incaseze pensii bazate pe contributivitate cu o valoare care nu depaseste 4.006 de lei lunar, insa unele categorii de beneficiari primesc din bugetul de stat, fara a fi respectat principiul contributivitatii, sume care depasesc lunar 17.580 de lei".Pare deci ca PNL se refera la pensia totala de 2.000 de lei, 4.000 de lei si 7.000 de lei, contributiva plus de serviciu. Nu putem decat sa-i credem pe cuvant pe initiatori ca pensia contributiva maxima a unui judecator de la ICCJ, eventual fost presedinte de instanta sau de sectie, care a fost si membru CSM, venituri pentru care a platit, proportional, contributie la pensie, nu poate depasi 4006 de lei. E totusi greu de crezut. Iar daca se impoziteaza suplimentar si pensia contributiva a unui unui magistat, trebuie sa impozitezi similar orice pensie contributiva de acelasi nivel.Proiectul USR, prin comparatie, prevedere doua praguri pentru supraimpozitare cu 10% si 90% a pensiilor speciale, dar numai pentru partea care excede pensia contributiva, deci exclusiv pentru partea de pensie speciala.Dar cel mai problematic la propunerea liberala este caDa, acordarea pensiilor primarilor este amanata pana la 1 ianuarie 2021, dar asta nu inseamna ca ele nu sunt reglementate. Pe reglementarile in vigoare, ele vor intra in plata peste cateva luni si dupa ce vor intra in vigoare nu vor fi in niciun fel supraimpozitate.In ceea ce priveste exceptarea militarilor si politistilor, ea este din start discriminatorie si este un motiv de neconstitutionalitate clar. Mai ales ca nu exista nicio motivatie clara pentru aceasta diferentiere. De ce unii da, si unii nu?De ce judecatorul care a condamnat un tortionar sa piarda o mare parte din pesnie si tortionarul sa o pastreze? De ce dl. Nelutu Lupu, care a creat focar de infectie la Spitalul Gerota, sa ramana cu pensia speciala neatinsa de masurile de solidaritate pentru combaterea efectelor epidemiei la care a contribuit masiv cu minciuna lui? De ce judecatorul militar sa aiba pensie speciala neatinsa si judecatorul civil sa piarda o parte?Daca aceste amendamente se doresc in mod real o masura de solidaritate, atunci ar trebui sa fie egale pentru toti. Daca sunt o masura de eliminare a unor pensii speciale, ar fi inca o miscare contrara deciziilor CCR privind pensiile magistratilor, deci o reglementare neconstitutionala.Pentru a intelege cum au gandit initiatorii, i-am pus dlui Fenechiu trei intrebari privind proiectul domniei sale:1. Cum evitati discriminarea, avand in vedere ca nu se aplica tuturor pensiilor speciale?2. Pensiile magistratilor = pensie contributiva + pensie speciala. Cand impozitati de la 4.000 de lei in sus, cum evitati sa impozitati partea contributiva?3. Cat de morala este scutirea de solidaritate pentru Covid a dlui Lupu de la Gerota?Nu am primit raspuns la ele.Cat despre economia facuta prin aceste amendamente, ea este cu adevarat neglijabila. Datele pe 2018 arata ca pensiile militare pentru pensionarii MApN, MAI si SRI au costat 8,096 miliarde de lei, in timp ce toate celelalte pensii de serviciu - 1 miliard de lei. Este deci clar ca discutam despre o propunere strict de imagine, cu mare potential de a nu fi aplicata.Pe de alta parte, interesant e ca desi in ultima vreme au iesit la pensie multi magistrati, tocmai sub presiunea amenintarii cu modificari legislative, nu exista nicio initiativa care sa umble la ceea ce spuneam, corectarea modului de calcul a pensiei care a dus si duce in continuare la aberatia unr pensii mai mari decat salariul.Aberatiile trebuie corectate, nemultumirile societatii trabuie sa aiba raspuns, solidaritatea la vremea crizei este esentiala, dar prin masuri reale, corecte, constitutionale si cu efect real. Nu cu pacaleli emise chiar de 1 aprilie.