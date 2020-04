Pacientii cu COVID-19 pot fi contagiosi cu trei zile inainte de aparitia primelor simptome

Ziare.

com

In prezent, masurile de control si de raspandire a infectiei se bazeaza pe timpul scurs intre cazuri intr-un lant de transmisie (interval in serie) si perioada de incubatie (perioada de timp dintre infectare si aparitia simptomelor la un pacient), relateaza EFE.Daca intervalul in serie este mai mic decat perioada de incubatie, acest lucru arata ca transmiterea poate sa fi intervenit inainte de dezvoltarea simptomelor, prin urmare masurile de control care sunt aplicate acum ar putea sa nu fie cele corecte.Pentru imbunatatirea lor si a evita raspandirea infectiei, Eric Lau, cercetator la Universitatea din Hong Kong, si colegii lui au studiat intervalurile de timp ale propagarii virusului la 94 de pacienti cu COVID-19 internati la Spitalul Popular din Guangzhou, China.Cercetatorii au recoltat probe bucale de la acesti pacienti din momentul in care au aparut simptomele si dupa 32 de zile si au descoperit ca pacientii aveau o mai mare incarcatura virala la debutul simptomelor.Intr-un studiu paralel bazat pe date publice disponibile, cercetatorii au analizat caracteristicile contagierii COVID-19 la 77 cupluri de pacienti (perechi de transmitere) cu o legatura clara epidemiologica, altfel spus cu o inalta probabilitate de infectare a partenerului.Pornind de la acest studiu, cercetatorii au dedus ca aceasta contagiere s-a produs cu doua sau trei zile inainte de aparitia simptomelor.Autorii avertizeaza, totusi, ca studiul se bazeaza pe memoria pacientilor si amintirea primelor simptome, ceea ce ar putea denatura informatiile.Citeste si Coronavirusul se raspandeste si prin incaltaminte. Ce poti face pentru a te proteja