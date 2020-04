"Pacientul 102" de coronavirus, despre experienta sa boala: Simteam ca mi se rup muschii, fasie cu fasie, de pe picioare

Ziare.

"Sunt pacientul 102 vindecat la Arad de Covid-19. De fapt, intre 102 si 105, nu stiu exact, dar imi place sa cred ca am fost in capul listei, la cat de nerabdator am asteptat rezultatul...", isi incepe Andrei Ando povestea.El spune ca a avut emotii si a fost ingrijorat, a avut momente de panica si ca a urmat 14 zile de tratament."Da, am avut emotii, am fost ingrijorat. Am avut uneori accese de panica, mi s-a parut, in anumite momente, ca starea mea se degradeaza, mai ales atunci cand febra nu ceda nici dupa zece zile de tratament greu, sau cand aveam frisoane, sau cand simteam ca mi se rup muschii, fasie cu fasie, de pe picioare", povesteste el.Ando spune ca a avut o forma moderata de Covid-19, fara sa fie cuplat la oxigen."Am urmat 14 zile de tratament, cu medicamente foarte puternice: Lopinavir (Kaletra), Plaquenil, Norvir, Azitromicina, la care s-au adaugat Paracetamol, Algozone, Hepiflor, Vitamina C cu zinc. Lopinavir si Norvir se administreaza pacientilor care sufera de HIV-SIDA, Plaquenil (sulfat de hidroxiclorochina) celor care sufera de malarie sau lupus. Azitromicina este un antibiotic utilizat in tratamentul unor infectii bacteriene severe, inclusiv pentru bolnavii de HIV. Acesta este, astazi, tratamentul pentru formele moderate de Covid-19, dar inteleg ca e o dinamica permanenta a medicatiei, ca se experimenteaza formule noi mai ales la pacientii afectati sever", spune Ando.El afirma ca cea mai mare frica a sa a fost sa nu ajunga la Terapie Intensiva."Cea mai mare spaima a mea a fost sa nu ajung la Terapie Intensiva. Acolo, rata de supravietuire este sub 20%, si nu pentru ca medicii nu ar face tot posibilul pentru salvarea pacientilor, ci fiindca virusul asta pacatos evolueaza agresiv si imprevizibil", spune acesta.Andrei Ando vorbeste si despre efectele adverse ale medicamentelor care i-au fost administrate."In primele cinci zile am urmat tratamentul cu Lopinavir (Kaletra), Hepiflor, vitamine si Paracetamol. Efectele adverse au aparut de la prima administrare: tulburari digestive, mialgie (dureri musculare). Mi-am pierdut total gustul si mirosul. Zilnic schimbam de patru ori pijamalele, uneori nu apucau sa se zvante pe masura ce transpiram in ele. Am avut frisoane care ma tineau sub patura pe care o simteam ca pe o lespede de marmura deasupra mea.M-a ingrijorat o febra constanta, pana in 38,3 (in majoritatea timpului 37,5-38 de grade Celsius, foarte rar peste 38). Kaletra mai are un efect advers delicat, la nivel intestinal. Se administreaza dupa micul dejun si cina. La cateva minute de la administrare te lipesti de vasul toaletei, apoi il "vizitezi" frecvent, ceea ce nu e usor, pentru ca de la Kaletra simti o sfarseala, o ameteala, te deplasezi greu si nesigur. Cel putin in cazul meu, la altii poate actiona diferit. In ce priveste mialgia, durerile au inceput initial in zona salelor, au coborat in fese, apoi in pulpe si in gambe.Dureri severe, de nu stii cum sa te invarti in pat, cum sa stai, sa te ghemuiesti, sa te ridici, sa te intorci pe spate sau pe burta, sa iti ridici picioarele pe perete, poate-poate sangele va oxigena muschii incordati. Nu se compara cu o febra musculara, ci cu o senzatie de strans in menghina si smuls, si te chinuie mai ales noaptea, cand totul se linisteste in jur...", povesteste Andrei Ando.Fostul pacient mai spune ca a slabit cinci kilograme cat timp a stat in spital."Dupa cinci zile de Kaletra, febra nu a cedat, iar analizele de sange au aratat o crestere a infectiei in organism. Am trecut pe Plaquenilor si Norvir. A fost ca un miracol. De la prima administrare a hidroxiclorochinei durerile de muschi au disparut ca luate cu mana. Dar febra a continuat sa persiste, ingrijorator. In plus, deja de la prima administrare a Plaquenilului pulsul a crescut la 115, de unde pana atunci era 80-85. A crescut si tensiunea si, desi nu la valori ingrijoratoare pentru un medic, nu puteam sa nu imi fac o mie de scenarii despre asta.M-au chinuit mai mult gandurile decat efectele adverse ale medicamentului... Am ramas in continuare cu durerile de stomac, cu vertijul si cu o slabiciune ca o sfarseala, o epuizare care ma tintuia in pat, fara pofta de mancare, fara chef de vorba, apatic si ingrijorat. Am continuat sa citesc stirile despre mortile subite, si recunosc ca asta m-a afectat. Fiecare oscilatie de tensiune, tuse, ameteala, am interpretat-o ca pe un semnal critic al organismului, chiar daca nu era cazul... Am scazut cinci kilograme in greutate", mai spune acesta.Andrei Ando critica, in final, stirile alarmiste de la televizor si din mediul online, dar si Grupul de Comunicare Strategica, care publica datele despre cei decedati si vorbeste mai putin despre cei care s-au vindecat de coronavirus, desi acest lucru i-ar ajuta pe oameni sa aiba speranta.