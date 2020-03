Pacientul cu coronavirus din Suceava are simptome usoare de gripa. A fost in Italia la tratament pentru cancer

Ziare.

Potrivit acesteia, manifestarile bolii sunt specifice ca ale unei gripe, dar nu in forma grava."La Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi avem un pacient in varsta de 72 de ani confirmat cu infectia cu noul coronavirus.. Primeste tratament specific si de suport si, bineinteles, il supraveghem conform procedurilor cu ajutorul cadrelor medicale care se gasesc in zona respectiva. (...) Infectia cu coronavirus pe care o ingrijim in momentul de fata apare ca o gripa, dar nu ca o forma grava de gripa. (...)E ca o gripa usoara. Are febra, dar pana in 38 de grade, si tuseste, dureri articulare. Din cate am inteles si de la colegii de la Suceava, nu a fost vorba despre o inrautatire a situatiei sale clinice din momentul in care a fost depistat si pana acum", a spus Carmen Dorobat.In ceea ce priveste bolile asociate ale pacientului, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi a spus ca acestea sunt "stapanite din punct de vedere terapeutic".Potrivit unor surse medicale citate de Mediafax, barbatul a fost diagnosticat cu Boala Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic, si fusese in Italia pentru tratament.Carmen Dorobat a reamintit ca Spitalul de Boli Infectioase din Iasi asigura coordonarea in patologia infectioasa pentru toate judetele Moldovei."La laboratorul de biologie moleculara se lucreaza toate probele din aceste judete. In prezent mai avem in lucru inca 13 probe. (...) Avem de la Suceava cinci probe ale contactilor, pentru ca s-a intors din zona Brescia, din cate am inteles, cu un autocar, si atunci avem si astfel de probe de la contactii respectivi", a mai spus Carmen Dorobat.