Pana cand mai stam acasa?

Si n-am acceptat numai noi. Aproape intreg continentul sta acasa. N-as gresi prea mult daca as spune ca aproape intreg globul. Cum se exprima deunazi un politician, parca este mai bine sa stai acasa, decat sa zaci la spital.Poate ca nu toata lumea s-ar fi supus indemnului de a sta acasa, daca nu l-am fi vazut cu ochii nostri pe insusi papa Francisc cum isi rostea televizat traditionalul mesaj de Pastein fata pietii San Pietro din Roma, pentru prima oara in istorie cu piata goala si fara niciun spectator.Chiar si pe Intaistatatorul BOR l-am ascultat tot la televizor tinand slujba de Inviere tot fara spectatori, dupa ce incercarea domniei sale de a targui relaxarea masurilor impuse de autoritati a cam esuat.Stam acasa, ceea ce nu este deloc simplu. In primele trei-patru zile, poate fi placut, dar dupa un timp monotonia te omoara si ti se face dor de, de vizite si chiar de umblat creanga pe strazi. Pana cand vom mai sta acasa?Raspunsurile la aceasta intrebare sunt atat de diferite, atat de evazive si atat de nesigure, incat nu le poti lua decat cu titlu de inventar. Comentatorii isi dau cu parerea in tot felul, ca sa faca rating, dar specialistii din intreaga lume sunt foarte rezervati. Cand spun rezervati, vorbesc cu manusi. Se vede cat de colo ca e mai mult noapte in mintea lor, decat ziua.Mi-e teama ca expertii nu par cine stie ce luminati. Mai multi chinezi, dar si americani opiniaza ca inca multa vreme de acum incolo, va trebui sa ne ferim de temutul virus, intrucat, chiar daca la vara pandemia va da in regres, este aproape inevitabil sa apara una noua la toamna si, daca ne gaseste iarasi nepregatiti, ne asteapta la iarna o noua pandemie.Citesc frecvent presa straina, in format virtual, dar, cum spuneam, n-am prea observat la expertii straini sa se lanseze in pronosticuri prea optimiste.Incomparabil mai mult optimism observ insa la specialistii nostri. Domnul Raed Arafat facea deunazi o declaratie aproape incurajatoare:Deci, nu mai e mult. Aproape as zice ca ma incanta pronosticul domnului Arafat, daca n-ar fi declarat tot domnia sa cu aceeasi ocazie:Intelepte cuvinte: va fi o perioada. Asta poate sa insemene eventual pana dupa 10 mai, cum spunea chiar dansul, sau pana la toamna cum sustin altii sau chiar pana la anul, cum pretind chinezii si americanii, care conteaza pe inca o pandemie in iarna viitoare.Mai prudent decat secretarul de stat Arafat, ministrul Sanatatii Tataru a facut luni seara o declaratie a la Phitya:Vom face,... vom vedea,... va veni, se vede cat de colo ca ministrul procedeaza corect: pe de o parte evita sa ne descurajeze pe noi, cei plictisiti cu statul acasa, iar pe de alta parte nu promite ce nu stie.Ceva mai curajos, Prof. Dr. Alexandru Rafila - care este si expert al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, al NATO si al UE - considera ca data de 15 mai este una rezonabila pentru a incepe relaxarea masurilor impuse pana in prezent in tara noastra. Domnia sa considera ca sunt categorii sociale pentru care izolarea devine periculoasa:Declaratia a fost facuta la putin timp dupa ce premierul Spaniei - o tara puternic lovita de pandemie - atentionase ca si tara lui intentioneaza sa inceapa relaxarea mai intai cu copiii, probabil incepand de la 27 aprilie.Sub un anumit aspect, data de 27 aprilie aleasa de Spania poate fi socotita echivalenta datei de 15 mai, propusa pentru noi de profesorul Rafila, dat fiind un declaj de circa 3 saptamani intre momentul cand s-a declansat boala in Spania si respectiv in Romania.O anumita logica ne spune ca daca virusul isi are cumva un anumit calendar, ne putem ghida dupa el, ca sa ne construim la randul nostru o agenda. Nu pare cine stie ce savanta o asemenea gandire, dar trebuie sa recunosc ca nu dispunem de alta mai perfectionata.Incomparabil mai putin optimist este insa premierul Frantei, o tara cam la fel de lovita ca si Spania. In opinia domniei sale, chiar daca vor trebui luate unele masuri de relaxare, vor trebui aplicate concomitent si reguli mai rigide, precum purtarea obligatorie a mastii in transportul public, de catre toti calatorii, incepand cu data de 11 mai.Poate un bun exemplu de relaxare treptata si mai ales controlata o constituie Germania. Desi numarul de cazuri este inca ridicat, desi nici numarul deceselor nu poate fi neglijat, in Germania se mentine recomandarea de a se evita iesirea din casa, concomitent cu unele inevitabile masuri de relaxare.Merita retinut faptul ca Germania evita masuri cu caracater general, unice si egale pe intreg teritoriul tarii. Masurile se iau in functie de fiecare land federal, de fiecare zona a tarii. Cu titlu de exemplu, s-au publicat luni la pranz importante masuri de relaxare in Rheinland-Pfalz, stabilite in functie de modul cum a evoluat boala in acea zona a tarii.Astfel, se anunta reluarea comertului in marketurile cu suprafete de peste 800 mp (interzis pana acum), precum si reluarea comertului cu biciclete, auto, carti. Incepand de luni, s-a permis comertul stradal cu inghetata, dar si servicii, precum: coafuri, studiouri pentru tatuaje, studiouri de piercing, manichiura, cosmetica, masaj si facilitati similare.S-au mai permis numeroase activitati sportive sau culturale, dar si comerciale, in aer liber, cu anumite limite privind numarul participantilor, dimensiunea manifestatitiei, expunerea la risc.Nu mi se pare neglijabil exemplul german. In opinia mea, asa cum boala s-a declansat si a evoluat diferit in Suceava sau Harghita, tot diferite ar trebui sa fie conditiile si mai ales datele de relaxare intr-o regiune sau alta.O singura conditie se pune: ca autoritatile locale sa actioneze profesionist si strict in interesele protejarii oamenilor. In niciun caz politicianist, in apararea unor interese personale sau de grup, asa cum este adesea in obiceiul nostru.Imi pun o intrebare de principiu: va sti guvernul nostru si va sti Parlamentul nostru sa faca abstractie de interesele politice, in interesul sanatatii si al vietii noastre?Cred ca de raspunsul la aceasta intrebare depinde si raspunsul la intrebarea din titlu.