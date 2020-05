Pandemia de coronavirus a dus la scaderea criminalitatii in una dintre cele mai violente tari din lume

Ziare.

Potrivit datelor oficiale, in primele patru luni ale anului s-au inregistrat 441 de crime, adica o scadere cu 58 la suta in comparatie cu aceeasi perioada in 2019, cand au fost 1.059.In El Salvador au fost introduse masuri stricte de carantina pentru a se stopa raspandirea virusului.Presedintele Nayib Bukele a ordonat fortelor de securitate sa-i plaseze in anumite centre pe cei care incalca masurile de izolare, insa exista multe temeri ca virusul s-ar putea extinde in inchisorile suprapopulate.