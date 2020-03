Pandemia ridica bariere intre statele UE: Politicieni din mai multe tari le cer oamenilor sa cumpere intai marfurile locale

LIVE

Un prim semn al faptului ca aceasta colaborare comunitara lasa de dorit a fost inchiderea multor granite interne. Apoi au venit, in mai multe tari, interdictiile de a mai trimite pe piata comunitara (adica de a exporta, dar in statele membre - n.red.) medicamente si materiale sanitare.Mergand pe aceasta cale s-a ajuns chiar mai departe. Spre exemplu, conform regulilor pietei comunitare, nu e corect sa favorizezi pe piata produsele tarii tale, comparativ cu cele din alte state membre. Dar unii o fac deja, transmite Politico.eu Spre exemplu, ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, le-a transmis distribuitorilor sa cumpere, inainte de toate, de la cei din tara lor."Fac un apel catre marii distribuitori: faceti un nou efort si alimentati-va cu produse frantuzesti", a spus Bruno Le Maire.Anuntul a venit dupa ca - in contextul inchiderii pietelor in aer liber - ministrul francez al Agriculturii, Didier Guillaume, le ceruse oamenilor sa cumpere produse frantuzesti (din magazine -n.red.).Situatia este, insa, destul de complicata, in conditiile in care magazinele din nordul Frantei s-ar aproviziona mult mai usor din Belgia. Si de mai mult timp belgienii sustin ca francezii cumpara de la ei si ulterior eticheteaza produsele ca fiind de origine frantuzeasca.Si nu doar oficialii francezi fac astfel de declaratii. Si ministrul Economiei din Portugalia i-a indemnat, zilele trecute, pe oameni sa se alimenteze din productia locala In plus, mesaje similare transmit si politicienii din Italia.