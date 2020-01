Panica de coronavirus: 7.000 de oameni blocati pe o nava de croaziera, in Italia

#Coronavirus Update: The Cruise ship Costa Smeralda in #Civitavecchia, #Italy with around 6,000 people on board is on lockdown . There are fears a Chinese couple have the virus. Passengers are not allowed to leave the ship.

Live Video: https://t.co/5DBIPgXWEW - Shark NewsWires (@SharkNewsWires) January 30, 2020

"Am fost avertizati dimineata devreme de Ministerul Sanatatii si am trimis trei medici la bord pentru a lua probe", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al AFL (centrul sanitar) din Civitavecchia. Purtatorul de cuvant al Costa Crociere a confirmat pentru AFP ca "la bord se afla circa 6.000 de pasageri", ceilalti fiind membri ai echipajului.Probele vor fi analizate la spitalul Spallanzani din Roma, specializat in boli infectioase, a precizat oficialul ASL. Rezultatele urmeaza sa fie cunoscute pe parcursul zilei de azi.Medicul aflat la bordul Costa Smeralda, nava-amiral si una dintre cele mai mari ale companiei Costa Crociere, semnalase joi dimineata autoritatilor portuare italiene prezenta la bordul navei a unui cuplu de chinezi, femeia prezentand febra mare si tuse.Compania de croaziere a confirmat intr-un comunicat ca "a activat protocolul sanitar pentru un caz suspect, cu privire la o turista din Macao, aflata la bordul Costa Smeralda". Femeia in varsta de 54 de ani a fost "plasata in izolare" in infirmeria navei alaturi de partenerul ei, potrivit Costa Cruises.Cuplul a ajuns la Milano pe 25 ianuarie din Hong Kong si s-a imbarcat la Savona (Italia), nava facand opriri la Barcelona (Spania) si Marsilia (Franta), potrivit presei italiene. Costa Smeralda a ajuns in Civitavecchia, joi, dimineata din Palma de Mallorca (Spania) "pentru o croaziera de o saptamana pe Mediterana", a precizat compania."Pana in prezent, toate cazurile (suspecte) analizate au dat rezultate negative. Sistemul (sanitar italian) este pregatit daca exista vreun caz de infectare cu noul coronavirus ", a declarat joi in fata presei Silvio Brusaferro, presedintele Institutului Superior de Sanatate.