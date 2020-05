Papa cere sa nu se vizeze profitul cu vaccinul pentru COVID-19: Acces universal la tehnologiile esentiale!

Ziare.

Papa Francisc, care a rostit discursul sau duminical din Biblioteca de la Vatican, in locul traditionalei cuvantari din piata Sfantul Petru din cauza masurilor de izolare adoptate in Italia, a multumit tuturor angajatilor din lumea intreaga care furnizeaza servicii esentiale catre populatie.Suveranul pontif a incurajat cooperarea internationala pentru a combate criza si noul coronavirus, care a infectat peste 3,5 milioane de oameni si a ucis peste 245.000 de persoane la nivel global."De fapt, este important sa unim unitatile stiintifice intr-un mod transparent si impartial pentru a descoperi vaccinuri si tratamente", a precizat papa Francisc.Liderul de la Vatican a mai spus ca este de asemenea important "sa garantam accesul universal la tehnologiile esentiale care permit fiecarei persoane infectate, in oricare parte a lumii, sa primeasca tratamentul medical necesar".Liderii lumii s-au angajat in aprilie sa accelereze cercetarile ce vizeaza dezvoltarea unor teste, medicamente si vaccinuri impotriva COVID-19 si sa le impartaseasca apoi cu toate tarile de pe Glob, insa Statele Unite nu au participat la aceasta initiativa lansata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Presedintele american Donald Trump a afirmat ca OMS a reactionat cu lentoare in urma aparitiei pandemiei si a acuzat aceasta organizatie ca s-a aliniat pozitiei oficiale a Chinei, anuntand apoi suspendarea contributiei financiare americane la finantarea OMS. Ulterior, OMS a respins criticile presedintelui american si a aparat modul in care a gestionat aceasta criza sanitara.Mai multe companii farmaceutice din lumea intreaga au dezvoltat teste de identificare a anticorpilor care se formeaza in organismul uman dupa ce o persoana intra in contact cu noul coronavirus.Administratia Trump intentioneaza sa accelereze dezvoltarea unui vaccin impotriva SARS-CoV-2 si si-a fixat obiectivul de a produce 100 de milioane de doze pana la sfarsitul anului 2020, potrivit unui inalt oficial american.Cei mai multi dintre experti au sugerat ca studiile clinice realizate pentru a garanta ca un vaccin este sigur si eficient ar putea sa dureze cel putin 12-18 luni.Duminica, papa Francisc si-a exprimat sprijinul si pentru o propunere lansata de un grup interreligios, cunoscut sub numele de Inaltul Comitet pentru Fraternitatea Umana, in vederea adoptarii unei zile internationale pentru rugaciune si post, pe 14 mai, pe durata careia credinciosii din lumea intreaga vor putea sa il roage pe Dumnezeu sa ajute omenirea sa invinga pandemia de COVID-19.