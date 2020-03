Papa Francisc, pe jos pe strazile pustii ale Romei, pentru a se ruga pentru sfarsitul pandemiei (Foto&Video)

LIVE

Extraordinary photo. Extraordinary times. Extraordinary Pope. Francis walks through deserted Roman streets to pray before crucifix in San Marcello - on Rome's busiest shopping street pic.twitter.com/DdD0i8tGwL - Ronnie Convery (@ronaldopatrizio) March 15, 2020

#PopeFrancis visits the Basilica of Santa Maria Maggiore and Church of San Marcello al Corso, in an empty #Rome where he prays before a Marian icon believed to be painted by St. Luke and a crucifix of Our Lord Jesus both vital to ending plagues in Rome's history #CoronaVirusitaly pic.twitter.com/SkmHE8YTlj - EWTN Vatican (@EWTNVatican) March 15, 2020

Papa a parasit Vaticanul neanuntat si s-a dus sa se roage la Bazilica Santa Maria Maggiore, apoi s-a indreptat, pe una dintre principalele strazi din Roma, spre biserica Sf. Marcello, unde s-a rugat in fata unui crucifix folosit intr-o procesiune pe vremea in care ciuma a lovit Roma, in 1522, informeaza Reuters.Potrivit unui comunicat al Vaticanului, suveranul pontif s-a rugat pentru sfarsitul pandemiei si pentru cei bolnavi, familiile acestora si sanatatea personalului sanitar si a lucratorilor care au grija de farmacii si de magazinele cu alimente, pe fondul unei carantine la nivel national.O imagine publicata de Vatican il infatiseaza pe Papa, insotit de cativa membri din cadrul personalului de securitate, deplasandu-se pe jos pe Via del Corso, strada principala de obicei foarte circulata, insa pustie duminica.Vaticanul a anuntat duminica ca toate celebrarile liturgice din Saptamana Pastelui vor avea loc "fara prezenta fizica a credinciosilor" in Piata Sf. Petru, din cauza pandemiei de coronavirus, o masura considerata fara precedent in vremurile moderne. Nu este clar cum vor fi reduse evenimentele de amploare insa, potrivit unor surse consultate de Reuters, se analizeaza posibilitatea ca acestea sa fie organizate in spatii inchise, inclusiv in Bazilica Sf. Petru si in Capela Sixtina, cu participarea unui grup restrans, reprezentativ.Italia este cea mai afectata tara europeana. Bilantul deceselor in urma pandemiei de coronavirus a crescut duminica la 1.809, iar numarul cazurilor confirmate a ajuns la 24.747, noteaza Reuters.Papa, Vaticanul si biserica din Italia, tara predominant catolica, si-au modificat traditiile de secole pe fondul epidemiei. Atat in Italia cat si in alte zone, slujbele au fost anulate pentru a se evita adunarile mari de oameni. Preotii i-au indemnat pe credinciosi sa participe la slujbe prin intermediul televiziunii si al internetului.